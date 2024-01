Carlos Sainz: "Ainda há um longo caminho a percorrer"

Na primeira metade do 46º Rali Dakar, Carlos Sainz, agora com 61 anos, lançou as bases para o seu possível quarto triunfo na maratona clássica com a sua liderança no Audi RS Q-etron.

Carlos Sainz terminou a longa sexta etapa em segundo lugar, atrás de Sébastien Loeb (Prodrive Hunter) e aproveitou os problemas de Yazeed Al Rajhi e Nasser Al Attiyah para garantir uma vantagem confortável no topo da classificação geral. No dia de descanso, o piloto da Audi tem agora uma vantagem de vinte minutos sobre o seu companheiro de equipa Mattias Ekström.



Carlos Sainz: "Foi uma etapa bastante difícil, mas penso que fizemos um bom trabalho. Tive um problema no final e fiquei preso num sítio. Perdemos alguns minutos, mas, no geral, os dois dias foram bons. Neste momento, estamos satisfeitos. Mas ainda há um longo caminho a percorrer. Ainda está muito aberto".



Mattias Ekström: "Este terreno não é o meu preferido"



O piloto sueco foi terceiro na etapa de 48 horas, quase 11 minutos atrás de Loeb, mas deu à Audi um duplo lugar no topo da classificação geral no dia anterior ao dia de descanso.



Mattias Ekström: "Foi muito cansativo para mim, não fisicamente, mas mentalmente, porque este terreno não é a minha casa, por assim dizer. Estou mais habituado à neve e ao gelo. O dia de hoje foi curto, mas como entrámos cedo na pista e não tínhamos marcações em algumas dunas íngremes e outras muito macias, foi fácil tomar decisões erradas. Hoje fiquei preso uma vez e penso que perdemos cerca de seis minutos por termos cavado num momento rápido. Mas ontem foi um dia muito bom para nós. O Emil fez um bom trabalho e ajudou-me a conduzir e a navegar. Estamos muito contentes por estar aqui e, quanto aos resultados, ainda não os vi, mas vi que o Nasser teve problemas, vi que o Yazeed teve problemas. Em comparação com esses problemas, nós tivemos muito menos. Batendo na madeira, estamos contentes. Penso que tivemos alguns dias bons. Conseguimos manter-nos na frente. Penso que é muito difícil encontrar o caminho quando se corre cedo. O Emil e eu tivemos de tentar encontrar a velocidade certa e o ritmo de navegação certo ao percorrermos os vales difíceis, mas, no geral, estamos muito contentes até agora e ainda só estamos a meio. Agora estou ansioso por um bom duche!"



Sébastien Loeb: "Temos de ser consistentes até ao fim"



Com a 25ª vitória de etapa da sua carreira no Dakar, o piloto francês voltou a subir ao pódio provisório atrás dos Audi de Sainz e Ekström e tornou-se o melhor piloto Hunter.



Sébastien Loeb: "Foi um bom dia para nós, uma boa etapa sem quaisquer problemas. Era muito longa, a primeira parte da etapa de ontem tinha mais de 400 quilómetros. Tentei ter calma com o carro e não ser demasiado duro com ele. Sabia que, do ponto de vista mecânico, seria muito difícil percorrer tantos quilómetros nas dunas. Hoje faltavam 150 quilómetros, por isso tentei esforçar-me ainda mais neste troço para fazer um bom tempo e conseguimos. Felizmente, não tivemos quaisquer problemas nesta longa etapa. Penso que agora temos de continuar a encontrar o ritmo certo na segunda semana. Penso que o nível é muito elevado. Os carros são muito rápidos, as equipas também. Se cometermos um erro numa só etapa, perdemos muito tempo e ficamos muito para trás, por isso temos de nos manter consistentes até ao fim."