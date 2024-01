Etapa 6: El hijo del desierto Al-Attiyah se hunde en la arena De Toni Hoffmann Red Bull En la segunda parte de la sexta etapa, calificada de maratón, había 71 kilómetros de dunas. Esta habría sido una oportunidad para que Nasser Al-Attiyah, el hijo del desierto, redujera ligeramente la diferencia, SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Sin embargo, nada salió según lo previsto para el pentacampeón del Dakar, que se detuvo tras 530 kilómetros debido a la rotura del brazo de dirección del soporte de rueda de su Prodrive Hunter. Tuvo que esperar al servicio de carrera de su equipo para la reparación y poder continuar la ruta hasta la línea de meta, donde tuvo que contabilizar algunos costes en la clasificación general.



Con una sexta victoria ya fuera de su alcance, quizá sea el momento de que "Nasser Al Attack" reaparezca en la edición de 2024 con la firme intención de sumar tantos puntos como sea posible en lo que queda de temporada del W2RC. Sin embargo, tendrá que compaginar esta suma de puntos con su nuevo papel de lugarteniente de su antiguo rival Sébastien Loeb. En el próximo duelo contra el Audi, el apoyo que pretende ofrecer al francés podría resultar crucial, sobre todo si Loeb también tiene problemas para cuidar de su coche.



Nasser Al Attiyah: "Haré todo lo posible para que Seb gane porque somos un solo equipo"



Nasser Al Attiyah sufrió problemas mecánicos a 50 kilómetros del final de la sexta etapa y perdió dos horas y 40 minutos, con lo que se esfumaron sus opciones de conseguir un sexto triunfo en el Dakar. Ahora, el único objetivo del piloto qatarí es sumar el mayor número de puntos posible para el campeonato y ayudar a su compañero de equipo Sébastien Loeb.



Al-Attiyah: "No ha sido un buen día. La dirección se rompió en los últimos 50 kilómetros y no pudimos hacer nada para repararla. Hemos esperado a que viniera el camión de servicio a arreglarla y luego hemos cruzado la línea de meta. Intentaremos seguir adelante y ver qué podemos hacer. La salida de ayer fue buena, pero no fue fácil. Sabíamos que habíamos perdido tiempo, pero todo iba más o menos perfecto y estábamos contentos, pero luego la dirección se rompió en los últimos 50 kilómetros. Aún no está todo terminado, pero ahora intentaremos competir por el campeonato del mundo. También intentaré ayudar a Seb para estar detrás de él. Al menos puede ganar este Dakar. Haré todo lo posible para ayudarle a ganar, porque somos un equipo".