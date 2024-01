Etape 6 : Le fils du désert Al-Attiyah plie dans le sable

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Red Bull Au menu de la deuxième partie de la sixième étape, considérée comme un marathon, il y avait 71 kilomètres de dunes. Pour le fils du désert Nasser Al-Attiyah, cela aurait été l'occasion de réduire légèrement son retard, SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Cependant, rien ne s'est passé comme prévu pour le quintuple vainqueur du Dakar, qui s'est arrêté après 530 km en raison d'un bras de direction cassé sur le support de roue de son Prodrive Hunter. Il a dû attendre le service de course de son équipe pour effectuer la réparation et poursuivre sa route jusqu'à la ligne d'arrivée, où il a dû compter quelques frais au classement général.



Une sixième victoire étant désormais hors de portée, il est peut-être temps pour "Nasser Al Attack" de réapparaître lors de l'édition 2024, avec la ferme intention d'accumuler autant de points que possible pour le reste de la saison W2RC . Il devra toutefois combiner cette collecte de points avec son nouveau rôle de lieutenant de son ancien rival, Sébastien Loeb. Dans le match à venir contre les Audi, le soutien qu'il entend apporter au Français pourrait s'avérer décisif, surtout si Loeb a lui aussi du mal à s'occuper de sa voiture.



Nasser Al Attiyah : "Je ferai de mon mieux pour que Seb gagne parce que nous sommes une équipe"



Victime de problèmes mécaniques à 50 km de l'arrivée de la sixième étape, Nasser Al Attiyah a perdu 2 heures et 40 minutes, réduisant en fumée ses chances de remporter un sixième triomphe sur le Dakar. Le seul objectif du pilote qatari est désormais de marquer le plus de points possible pour le championnat et d'aider son coéquipier Sébastien Loeb.



Al-Attiyah : "Ce n'était pas une bonne journée. Dans les 50 derniers kilomètres, la direction a cassé et nous n'avons rien pu faire pour la réparer. Nous avons attendu que notre camion d'assistance vienne la réparer et nous avons franchi la ligne d'arrivée. Nous allons essayer de continuer et voir ce que nous pouvons faire. Le départ d'hier était bon, mais ce n'était pas facile. Nous savions que nous avions perdu du temps, mais tout se déroulait plus ou moins parfaitement et nous étions contents, mais la direction s'est cassée dans les 50 derniers kilomètres. Tout n'est pas encore prêt, mais maintenant nous allons essayer de jouer pour le championnat du monde. Je vais aussi essayer d'aider Seb, de rester derrière lui. Au moins, il peut gagner ce Dakar. Je ferai de mon mieux pour qu'il gagne, car nous sommes une équipe".