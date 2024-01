Tappa 6: Il figlio del deserto Al-Attiyah si blocca sulla sabbia

La seconda parte della sesta tappa, classificata come maratona, prevedeva 71 chilometri di dune. Sarebbe stata l'occasione per il figlio del deserto Nasser Al-Attiyah di ridurre leggermente il distacco,

Tuttavia, nulla è andato secondo i piani per il cinque volte vincitore della Dakar, che si è fermato dopo 530 chilometri a causa della rottura di un braccio dello sterzo sul portaruota del suo Prodrive Hunter. Ha dovuto attendere il servizio di assistenza della sua squadra per la riparazione, al fine di continuare il percorso fino al traguardo, dove ha dovuto fare i conti con la classifica generale.



Con una sesta vittoria ormai fuori portata, forse è giunto il momento per "Nasser Al Attack" di ripresentarsi all'edizione 2024 con la ferma intenzione di segnare più punti possibili per il resto della stagione W2RC. Tuttavia, dovrà combinare la conquista di punti con il suo nuovo ruolo di luogotenente del suo ex rivale Sébastien Loeb. Nella prossima sfida contro l'Audi, il supporto che intende offrire al francese potrebbe rivelarsi cruciale, soprattutto se anche Loeb ha difficoltà a prendersi cura della sua auto.



Nasser Al Attiyah: "Farò del mio meglio perché Seb vinca, perché siamo una sola squadra".



Nasser Al Attiyah ha avuto problemi meccanici a 50 chilometri dal traguardo della sesta tappa e ha perso due ore e 40 minuti, mandando in fumo le sue possibilità di ottenere il sesto trionfo alla Dakar. L'unico obiettivo del pilota del Qatar è ora quello di ottenere il maggior numero di punti possibili per il campionato e aiutare il suo compagno di squadra Sébastien Loeb.



Al-Attiyah: "Non è stata una buona giornata. Lo sterzo si è rotto negli ultimi 50 chilometri e non abbiamo potuto fare nulla per ripararlo. Abbiamo aspettato che il nostro camion di servizio venisse a ripararlo e poi abbiamo tagliato il traguardo. Cercheremo di continuare e di vedere cosa possiamo fare. La partenza di ieri è stata buona, ma non è stata facile. Sapevamo di aver perso tempo, ma stava andando più o meno bene ed eravamo contenti, ma poi lo sterzo si è rotto negli ultimi 50 chilometri. Non è ancora tutto finito, ma ora cercheremo di competere per il campionato del mondo. Cercherò anche di aiutare Seb a stare dietro di lui. Almeno lui può vincere questa Dakar. Farò del mio meglio per aiutarlo a vincere, perché siamo una squadra".