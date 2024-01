Etapa 6: O filho do deserto, Al-Attiyah, afivela-se na areia

Na ementa da segunda parte da sexta etapa, classificada como maratona, estavam 71 quilómetros de dunas. Esta teria sido uma oportunidade para o filho do deserto Nasser Al-Attiyah reduzir ligeiramente a diferença,

No entanto, nada correu como planeado para o cinco vezes vencedor do Dakar, que parou após 530 quilómetros devido a um braço de direção partido no suporte da roda do seu Prodrive Hunter. Teve de esperar que o serviço de corrida da sua equipa procedesse à reparação para poder continuar o percurso até à meta, onde teve de contabilizar alguns custos na classificação geral.



Com a sexta vitória fora de alcance, talvez seja altura de "Nasser Al Attack" reaparecer na edição de 2024 com a firme intenção de marcar o maior número de pontos possível para o resto da temporada W2RC. No entanto, terá de conjugar esta pontuação com o seu novo papel de tenente do seu antigo rival Sébastien Loeb. No próximo confronto com o Audi, o apoio que pretende dar ao francês pode ser crucial, especialmente se Loeb também estiver a ter dificuldades em cuidar do seu carro.



Nasser Al Attiyah: "Vou dar o meu melhor para que o Seb ganhe porque somos uma só equipa"



Nasser Al Attiyah sofreu problemas mecânicos 50 quilómetros antes do final da sexta etapa e perdeu duas horas e 40 minutos, o que significa que as suas hipóteses de um sexto triunfo no Dakar se esfumaram. O único objetivo do piloto do Qatar é agora marcar o máximo de pontos possível para o campeonato e ajudar o seu companheiro de equipa Sébastien Loeb.



Al-Attiyah: "Não foi um bom dia. A direção partiu-se nos últimos 50 quilómetros e não havia nada que pudéssemos fazer para a reparar. Esperámos que o nosso camião de assistência viesse para a reparar e depois passámos a linha de chegada. Vamos tentar continuar e ver o que conseguimos fazer. O arranque de ontem foi bom, mas não foi fácil. Sabíamos que tínhamos perdido tempo, mas estava a correr mais ou menos bem e estávamos contentes, mas depois a direção partiu-se nos últimos 50 quilómetros. Ainda não está tudo terminado, mas agora vamos tentar competir pelo campeonato do mundo. Também vou tentar ajudar o Seb a ficar atrás dele. Pelo menos ele pode ganhar este Dakar. Vou dar o meu melhor para o ajudar a ganhar, porque somos uma equipa".