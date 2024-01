Etapa 6: La experiencia en dunas da sus frutos

Historia de la sexta etapa: la experiencia se paga

En más de 500 kilómetros a través de las imponentes dunas del desierto del "Barrio Vacío", los líderes del Dakar y defensores del título abandonaron. El viernes, el convoy partió en avión hacia la jornada de descanso en Riad, capital de Arabia Saudí. Con media docena de etapas traicioneras aún por completar, el Rally Dakar promete muchas más sorpresas.

Carlos Sainz ha puesto toda su experiencia en carreras todoterreno en el desarrollo de una estrategia para la inédita etapa cronometrada de 48 horas. Al contenerse en la quinta etapa, el piloto del Audi RS Q e-tron se aseguró una posición de salida como 17º coche para la sexta etapa y su recorrido de dos días de 547 kilómetros a través de las dunas.



Sainz comenzó la sexta etapa en tercera posición de la general. Después de que el piloto de 61 años acertara con su táctica, el madrileño terminó la sexta etapa al frente de la clasificación general con una ventaja de 20:21 minutos sobre su compañero de equipo Mattias Ekström. "Todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero de momento estamos satisfechos. Ha sido un recorrido muy difícil para todos, la etapa ha sido físicamente exigente de conducir", explicó el tricampeón Sainz.



Sébastien Loeb, que ganó la 25ª etapa de su carrera en el Dakar, también demostró su perspicacia táctica en la etapa de dos días en torno al vivac de Shubaytah. De este modo, Loeb iguala a Hiroshi Masuoka como sexto piloto con más victorias de etapa en el Dakar. "Ha sido una buena etapa para nosotros. Empezamos la etapa como el 35º coche y la terminamos como el séptimo coche en cruzar la línea de meta. Ese era el plan que teníamos para esta etapa y es bueno que hayamos podido realizarlo", admitió Loeb, nueve veces campeón del mundo de rallies.



La noticia impactante del primer día de la sexta etapa fue que el líder Yazeed Al-Rajhi se retiró junto con Timo Gottschalk. En la segunda jornada, fueron las enormes pérdidas de tiempo del defensor del título, Nasser Al-Attiyah, las que acapararon los titulares. El cinco veces ganador del Dakar perdió casi tres horas debido a la rotura de un brazo de la dirección. Aunque la victoria en este Dakar está ahora fuera de su alcance, el qatarí está decidido a seguir luchando por valiosos puntos en el campeonato del mundo y a apoyar a su colega Loeb, piloto de Prodrive Hunter, siempre que sea posible. "Aún no está todo listo, pero ahora intentaremos competir por el campeonato del mundo. También intentaré ayudar a Seb para que le apoye. Al menos puede ganar este Dakar. Haré todo lo posible para ayudarle a ganar, porque somos un equipo", declaró Al-Attiyah, ganador el año pasado.



Lucas Moraes, Guillaume de Mévius y Giniel de Villiers llegaron a Riad con la esperanza de terminar en el podio de la general en la segunda semana. Este trío de pilotos de Toyota terminó cuarto, quinto y sexto respectivamente. "Estoy muy contento con nuestra primera semana. Ganamos una etapa y fue un momento muy especial para nosotros. Ahora hemos completado esta etapa de 48 horas. Fue difícil, estuvimos en las dunas todo el tiempo, así que la velocidad media fue muy baja", declaró Moraes, tercer clasificado el año pasado.



Fue una primera semana dura en la clase Ultimate para Seth Quintero, de 21 años, al volante de su Toyota GR DKR Hilux. Junto con su copiloto alemán Dennis Zenz, el joven estadounidense aspira ahora a ganar etapas antes de llegar a la meta de Yanbu el 19 de febrero. "Estamos aquí al final de la sexta etapa y, afortunadamente, nos dirigimos hacia el día de descanso. Esta ha sido, con diferencia, la etapa más brutal que hemos vivido", declaró Quintero, de 21 años.



Sólo un puesto por detrás de Al-Attiyah en la clasificación general se encuentra Laia Sanz, que condujo su Astara durante la primera semana del rally con el 17º mejor tiempo de todos los coches. "Han sido un par de días maratonianos muy duros. En general, estamos satisfechos con esta semana. Es una pena que ayer tuviéramos problemas con el consumo de combustible y, por lo tanto, tuviéramos que conducir más despacio. Hoy se nos ha roto el embrague 100 kilómetros antes del final, así que tenemos mucha suerte de haberlo conseguido", señaló el ex motorista Sanz.



Un puesto por detrás de Sanz en la clasificación general se encuentra Stéphane Peterhansel, 14 veces ganador del Dakar, que ha tenido dos días muy duros al volante de su Audi RS Q e-tron. "Esta larga etapa de 48 horas ha sido realmente complicada para nosotros... ha sido una etapa de 48 horas terrible", dijo Peterhansel.



El piloto de Taurus T3 Max Mitch Guthrie Jr. llegó a la meta de la sexta etapa cerca del vivac de Shubaytah con una gran sonrisa en la cara. El actual subcampeón de la clase Challenger en la clasificación general pareció disfrutar cada minuto de los durísimos días de carrera en el desierto. "Ha sido muy divertido. Ayer fue genial tener la oportunidad de correr 400 kilómetros sobre dunas... Me encanta. Dormir en las tiendas anoche, pasar el rato y prepararnos la comida fue como una etapa del Dakar. Ahora estamos en una buena posición en la general en el día de descanso", informó Guthrie.



La misión de Guthrie Jr. para la segunda semana en Arabia Saudí es clara: tiene que batir los 58:49 minutos que le separan del líder de la categoría Challenger, Eryk Goczal. Cristina Gutiérrez, Chaleco López y Austin Jones también quieren dar caza a Goczal camino de Yanbu y ocupan la tercera, cuarta y quinta posición respectivamente. "La etapa maratón ha sido una locura, ayer recorrimos unos 400 km sólo por las dunas. Realmente no esperábamos que fuera tan difícil ayer", explicó Cristina Gutiérrez. (Red Bull)