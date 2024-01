Etape 6 : L'expérience dans les dunes porte ses fruits

Histoire de la sixième étape : l'expérience est payante

Sur plus de 500 kilomètres à travers les imposantes dunes du désert de l'"Empty Quarter", les leaders et les tenants du titre du Dakar ont été éliminés. Vendredi, le convoi est parti en avion pour une journée de repos à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. Comme il reste encore une demi-douzaine d'étapes piégeuses à parcourir, le Rallye Dakar promet encore de nombreuses surprises.

Carlos Sainz a mis toute son expérience de la course hors-piste dans l'élaboration d'une stratégie pour l'étape inédite des 48 heures chrono. En se retenant lors de la cinquième étape, le pilote de l'Audi RS Q e-tron s'est assuré une place de 17e voiture sur la grille de départ de la sixième étape et de ses deux jours de parcours de 547 kilomètres à travers les dunes.



Sainz a pris le départ de la sixième étape en troisième position du classement général. Après avoir mis en place sa tactique, le pilote madrilène de 61 ans a terminé la sixième étape en tête du classement général, avec 20:21 minutes d'avance sur son coéquipier Mattias Ekström. "Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais pour l'instant, nous sommes satisfaits. C'était un parcours très difficile pour tout le monde, l'étape était physiquement exigeante à conduire", a déclaré Sainz, triple vainqueur de l'épreuve.



Sébastien Loeb, qui a remporté la 25e étape de sa carrière sur le Dakar, a également fait preuve de son sens tactique lors de cette étape de deux jours autour du bivouac de Shubaytah. Loeb se retrouve ainsi à égalité avec Hiroshi Masuoka en tant que pilote ayant remporté le sixième plus grand nombre d'étapes du Dakar. "C'était une bonne étape pour nous. Nous avons commencé l'étape en tant que 35e voiture et l'avons terminée en tant que septième voiture à franchir la ligne d'arrivée. C'était le plan que nous avions pour cette étape et c'est une bonne chose que nous ayons pu le réaliser", a avoué Loeb, neuf fois champion du monde des rallyes.



La nouvelle choquante du premier jour de la sixième étape a été l'abandon du leader Yazeed Al-Rajhi en même temps que Timo Gottschalk. Le deuxième jour, ce sont les pertes de temps massives du tenant du titre Nasser Al-Attiyah qui ont fait les gros titres. Le quintuple vainqueur du Dakar a perdu près de trois heures à cause d'un bras de direction cassé. Même si la victoire sur ce Dakar est désormais hors de vue, le Qatari est déterminé à continuer à se battre pour gagner de précieux points au championnat du monde et à soutenir son collègue pilote Prodrive Hunter, Loeb, chaque fois que cela est possible. "Tout n'est pas encore prêt, mais maintenant nous allons essayer de jouer pour le championnat du monde. Je vais aussi essayer d'aider Seb, d'être derrière lui. Au moins, il peut gagner ce Dakar. Je vais faire de mon mieux pour qu'il gagne, car nous sommes une équipe", a déclaré Al-Attiyah, vainqueur l'an dernier.



Lucas Moraes, Guillaume de Mévius et Giniel de Villiers sont tous venus à Riyad avec l'espoir de monter sur le podium général lors de la deuxième semaine. Ce trio de pilotes Toyota s'est classé respectivement quatrième, cinquième et sixième. "Je suis très satisfait de notre première semaine. Nous avons remporté une victoire d'étape et c'était un moment très spécial pour nous. Maintenant, nous avons terminé cette étape de 48 heures. C'était difficile, nous étions tout le temps dans les dunes, donc la vitesse moyenne était très basse", a déclaré Moraes, troisième l'an dernier.



Pour Seth Quintero, 21 ans, au volant de son Toyota GR DKR Hilux, la première semaine dans la catégorie Ultimate a été difficile. Avec son copilote allemand Dennis Zenz, le jeune Américain veut maintenant remporter des victoires d'étape avant de franchir la ligne d'arrivée à Yanbu le 19 février. "Nous sommes ici à la fin de la sixième étape et nous nous dirigeons heureusement vers la journée de repos. C'est de loin l'étape la plus brutale qu'aucun d'entre nous n'ait jamais connue", a déclaré Quintero, 21 ans.



A une place seulement derrière Al-Attiyah au classement général, Laia Sanz a traversé la première semaine du rallye au volant de sa voiture Astara avec le 17e temps le plus rapide de toutes les voitures. "Ce furent quelques journées marathon difficiles. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de cette semaine. Dommage que nous ayons eu des problèmes de consommation de carburant hier, ce qui nous a obligés à ralentir. Aujourd'hui, notre embrayage s'est cassé à 100 kilomètres de la fin, donc nous avons vraiment eu de la chance de nous en sortir", a noté l'ancienne vététiste Sanz.



Une place derrière Sanz au classement général, Stéphane Peterhansel, 14 fois vainqueur du Dakar, a passé deux jours difficiles au volant de son Audi RS Q e-tron. "Pour nous, cette longue étape de 48 heures a été vraiment compliquée... c'était une terrible étape de 48 heures", a déclaré Peterhansel.



C'est avec un large sourire que le pilote de la Taurus T3 Max Mitch Guthrie Jr. est arrivé sur la ligne d'arrivée de la sixième étape, près du bivouac de Shubaytah. L'actuel deuxième de la classe Challenger au classement général semblait apprécier chaque minute de ces journées extrêmement difficiles de courses dans le désert. "C'était tellement amusant. Hier, c'était génial d'avoir la chance de courir sur 400 km à travers les dunes... J'adore ça. Dormir dans les tentes hier soir, traîner et préparer notre repas, ça ressemblait vraiment à une étape du Dakar. Maintenant, nous sommes en bonne position pour la journée de repos", a déclaré Guthrie.



La mission de Guthrie Jr. pour la deuxième semaine en Arabie Saoudite est claire : il doit faire les 58:49 minutes qui le séparent du leader de la classe Challenger, Eryk Goczal. Cristina Gutiérrez, Chaleco López et Austin Jones veulent également rattraper Goczal sur la route de Yanbu et occupent respectivement les troisième, quatrième et cinquième places. "L'étape marathon était folle, hier nous avons parcouru environ 400 km uniquement dans les dunes. Nous ne nous attendions vraiment pas à ce que ce soit aussi difficile hier", a expliqué Cristina Gutiérrez. (Red Bull)