Tappa 6: L'esperienza sulle dune paga

Storia della sesta tappa: l'esperienza paga

Dopo oltre 500 chilometri attraverso le imponenti dune del deserto del "Quartiere vuoto", i leader della Dakar e i difensori del titolo hanno abbandonato la corsa. Venerdì, il convoglio è partito in aereo per il giorno di riposo nella capitale dell'Arabia Saudita, Riyadh. Con una mezza dozzina di tappe insidiose ancora da completare, il Rally Dakar promette molte altre sorprese.

Carlos Sainz ha messo in campo tutta la sua esperienza nelle corse fuoristrada per sviluppare una strategia per l'inedita tappa crono di 48 ore. Tenendosi a freno nella quinta tappa, il pilota dell'Audi RS Q e-tron si è assicurato una posizione di partenza come 17° vettura per la sesta tappa e il suo percorso di due giorni di 547 chilometri attraverso le dune.



Sainz ha iniziato la sesta tappa in terza posizione assoluta. Dopo aver messo a punto la sua tattica, il 61enne madrileno ha concluso la sesta tappa in testa alla classifica generale con un vantaggio di 20:21 minuti sul suo compagno di squadra Mattias Ekström. "Abbiamo ancora molta strada da fare, ma al momento siamo soddisfatti. È stato un percorso molto difficile per tutti, la tappa è stata fisicamente impegnativa da guidare", ha spiegato il tre volte vincitore Sainz.



Anche Sébastien Loeb, che ha vinto la 25ª tappa della sua carriera alla Dakar, ha dimostrato il suo acume tattico nella tappa di due giorni intorno al bivacco di Shubaytah. Con questa vittoria Loeb raggiunge Hiroshi Masuoka come sesto pilota con il maggior numero di vittorie di tappa alla Dakar. "È stata una buona tappa per noi. Abbiamo iniziato la tappa come 35° vettura e l'abbiamo conclusa come settima vettura a tagliare il traguardo. Era il piano che avevamo per questa tappa ed è positivo che siamo riusciti a realizzarlo", ha ammesso Loeb, nove volte campione di rally.



La notizia scioccante del primo giorno della sesta tappa è stato il ritiro del leader Yazeed Al-Rajhi insieme a Timo Gottschalk. Nella seconda giornata, sono state le enormi perdite di tempo del campione in carica Nasser Al-Attiyah a fare notizia. Il cinque volte vincitore della Dakar ha perso quasi tre ore a causa della rottura del braccio dello sterzo. Anche se la vittoria di questa Dakar è ormai lontana, il qatariota è determinato a continuare a lottare per ottenere punti preziosi per il campionato mondiale e a sostenere il suo collega Loeb, pilota della Prodrive Hunter, ogni volta che sarà possibile. "Non è ancora tutto definito, ma ora cercheremo di competere per il campionato del mondo. Cercherò anche di aiutare Seb a stargli dietro. Almeno lui può vincere questa Dakar. Farò del mio meglio per aiutarlo a vincere perché siamo una squadra", ha detto il vincitore dello scorso anno Al-Attiyah.



Lucas Moraes, Guillaume de Mévius e Giniel de Villiers sono venuti a Riyadh con la speranza di salire sul podio generale nella seconda settimana. Questo trio di piloti Toyota si è classificato rispettivamente quarto, quinto e sesto. "Sono molto soddisfatto della nostra prima settimana. Abbiamo conquistato una vittoria di tappa ed è stato un momento molto speciale per noi. Ora abbiamo completato questa tappa di 48 ore. È stato difficile, siamo stati tra le dune per tutto il tempo, quindi la velocità media era molto bassa", ha dichiarato il terzo classificato dello scorso anno, Moraes.



È stata una prima settimana difficile nella classe Ultimate per il 21enne Seth Quintero al volante della sua Toyota GR DKR Hilux. Insieme al suo copilota tedesco Dennis Zenz, il giovane americano punta ora a vincere le tappe prima di raggiungere il traguardo a Yanbu il 19 febbraio. "Siamo alla fine della sesta tappa e fortunatamente ci stiamo dirigendo verso il giorno di riposo. Questa è stata di gran lunga la tappa più brutale che ognuno di noi abbia mai vissuto", ha dichiarato il 21enne Quintero.



Un solo posto dietro ad Al-Attiyah nella classifica generale è occupato da Laia Sanz, che ha guidato la sua Astara durante la prima settimana del rally con il 17° tempo di tutte le auto. "Sono stati due giorni di maratona molto duri. Nel complesso, siamo soddisfatti di questa settimana. Peccato che ieri abbiamo avuto problemi di consumo di carburante e quindi abbiamo dovuto guidare più lentamente. Oggi la frizione si è rotta a 100 chilometri dalla fine, quindi siamo davvero fortunati ad avercela fatta", ha sottolineato l'ex motociclista Sanz.



Un posto dietro Sanz nella classifica generale è il 14 volte vincitore della Dakar Stéphane Peterhansel, che ha avuto due giorni difficili al volante della sua Audi RS Q e-tron. "Questa lunga tappa di 48 ore è stata davvero complicata per noi... è stata una tappa terribile di 48 ore", ha detto Peterhansel.



Il pilota della Taurus T3 Max Mitch Guthrie Jr. è arrivato al traguardo della sesta tappa vicino al bivacco di Shubaytah con un grande sorriso sul volto. L'attuale secondo classificato della classe Challenger nella classifica generale sembra essersi goduto ogni minuto dei durissimi giorni di gara nel deserto. "È stato molto divertente. Ieri è stato fantastico avere la possibilità di correre per 400 chilometri sulle dune... mi piace. Dormire nelle tende ieri sera, stare in giro e preparare il cibo è stato davvero come una tappa della Dakar. Ora siamo in una buona posizione generale nel giorno di riposo", ha riferito Guthrie.



La missione di Guthrie Jr. per la seconda settimana in Arabia Saudita è chiara: deve battere i 58:49 minuti che lo separano dal leader della classe Challenger, Eryk Goczal. Anche Cristina Gutiérrez, Chaleco López e Austin Jones vogliono raggiungere Goczal sulla strada per Yanbu e si trovano rispettivamente al terzo, quarto e quinto posto. "La tappa maratona è stata pazzesca, ieri abbiamo percorso circa 400 km solo tra le dune. Non ci aspettavamo davvero che fosse così difficile ieri", ha spiegato Cristina Gutiérrez. (Red Bull)