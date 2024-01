Etapa 6: A experiência nas dunas compensa

História da sexta etapa: a experiência compensa

Depois de mais de 500 quilómetros percorridos nas poderosas dunas do deserto "Empty Quarter", os líderes do Dakar e os defensores do título desistiram. Na sexta-feira, a caravana partiu de avião para o dia de descanso em Riade, capital da Arábia Saudita. Com meia dúzia de etapas traiçoeiras ainda por completar, o Rali Dakar promete muitas mais surpresas.

Carlos Sainz investiu toda a sua experiência em corridas de todo-o-terreno no desenvolvimento de uma estratégia para a inédita etapa crono de 48 horas. Ao conter-se na quinta etapa, o piloto do Audi RS Q e-tron garantiu uma posição de partida como 17º carro para a sexta etapa e o seu percurso de dois dias de 547 quilómetros através das dunas.



Sainz começou a sexta etapa em terceiro lugar na geral. Depois de o piloto de 61 anos ter acertado nas suas tácticas, o madrileno terminou a sexta etapa no topo da classificação geral com uma vantagem de 20:21 minutos sobre o seu companheiro de equipa Mattias Ekström. "Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas estamos satisfeitos neste momento. Foi um percurso muito difícil para todos, a etapa foi fisicamente exigente", explicou o tricampeão Sainz.



Sébastien Loeb, que venceu a 25ª etapa da sua carreira no Dakar, também provou a sua perspicácia tática na etapa de dois dias em torno do bivouac de Shubaytah. Isto coloca Loeb a par de Hiroshi Masuoka como o piloto com o sexto maior número de vitórias em etapas do Dakar. "Foi uma boa etapa para nós. Começámos a etapa como o 35º carro e terminámos como o sétimo carro a cruzar a linha de chegada. Era esse o plano que tínhamos para esta etapa e é bom que o tenhamos conseguido concretizar", admitiu Loeb, nove vezes campeão recordista de ralis.



A notícia chocante no primeiro dia da sexta etapa foi o facto de o líder Yazeed Al-Rajhi se ter retirado juntamente com Timo Gottschalk. No segundo dia, foram as enormes perdas de tempo do atual campeão Nasser Al-Attiyah que fizeram as manchetes. O cinco vezes vencedor do Dakar perdeu quase três horas devido a um braço de direção partido. Mesmo que a vitória neste Dakar esteja agora fora de vista, o Qatar está determinado a continuar a lutar por valiosos pontos no campeonato mundial e a apoiar o seu colega Loeb, piloto da Prodrive Hunter, sempre que possível. "Ainda não está tudo finalizado, mas agora vamos tentar competir pelo campeonato do mundo. Também vou tentar ajudar o Seb a apoiá-lo. Pelo menos ele pode ganhar este Dakar. Pelo menos ele pode ganhar este Dakar. Vou dar o meu melhor para o ajudar a vencer porque somos uma equipa", disse o vencedor do ano passado, Al-Attiyah.



Lucas Moraes, Guillaume de Mévius e Giniel de Villiers vieram para Riade com a esperança de terminar no pódio da geral na segunda semana. Este trio de pilotos da Toyota terminou em quarto, quinto e sexto, respetivamente. "Estou muito satisfeito com a nossa primeira semana. Vencemos uma etapa e esse foi um momento muito especial para nós. Agora concluímos esta etapa de 48 horas. Foi difícil, estivemos nas dunas o tempo todo, por isso a velocidade média foi muito baixa", disse Moraes, terceiro classificado no ano passado.



Foi uma primeira semana difícil na classe Ultimate para Seth Quintero, de 21 anos, ao volante da sua Toyota GR DKR Hilux. Juntamente com o seu copiloto alemão Dennis Zenz, o jovem americano tem agora como objetivo vencer etapas antes de chegar à meta em Yanbu, a 19 de fevereiro. "Estamos aqui no final da sexta etapa e, felizmente, a caminho do dia de descanso. Esta foi, de longe, a etapa mais brutal que qualquer um de nós já experimentou", disse Quintero, de 21 anos.



Apenas um lugar atrás de Al-Attiyah na classificação geral está Laia Sanz, que conduziu o seu Astara durante a primeira semana do rali com o 17º melhor tempo de todos os carros. "Foram dois dias de maratona difíceis. No geral, estamos satisfeitos com esta semana. É uma pena que ontem tenhamos tido problemas com o consumo de combustível e, por isso, tivemos de conduzir mais devagar. Hoje a nossa embraiagem partiu-se 100 quilómetros antes do fim, por isso tivemos muita sorte em ter conseguido", observou o antigo ciclista Sanz.



Um lugar atrás de Sanz na classificação geral está Stéphane Peterhansel, 14 vezes vencedor do Dakar, que teve dois dias difíceis ao volante do seu Audi RS Q e-tron. "Esta longa etapa de 48 horas foi muito complicada para nós... foi uma etapa de 48 horas terrível", disse Peterhansel.



O piloto do Taurus T3 Max, Mitch Guthrie Jr., chegou à meta da sexta etapa, perto do bivouac de Shubaytah, com um grande sorriso no rosto. O atual segundo classificado da classe Challenger na classificação geral parecia desfrutar de cada minuto dos dias extremamente duros de corrida no deserto. "Foi muito divertido. Ontem foi ótimo ter a oportunidade de correr 400 quilómetros sobre dunas... adoro isso. Dormir nas tendas ontem à noite, ficar por aí e preparar a nossa comida, foi realmente como uma etapa do Dakar. Agora estamos numa boa posição geral no dia de descanso", relatou Guthrie.



A missão de Guthrie Jr. para a segunda semana na Arábia Saudita é clara: tem de bater os 58:49 minutos que o separam do líder da classe Challenger, Eryk Goczal. Cristina Gutiérrez, Chaleco López e Austin Jones também querem apanhar Goczal no caminho para Yanbu e estão em terceiro, quarto e quinto lugar, respetivamente. "A etapa maratona foi uma loucura, ontem percorremos cerca de 400 km só nas dunas. Não estávamos à espera que fosse tão difícil ontem", explicou Cristina Gutiérrez. (Red Bull)