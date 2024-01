Double avance pour Audi à mi-parcours du Rallye Dakar

Carlos Sainz/Lucas Cruz en tête devant Mattias Ekström/Emil Bergkvist, le suspense, la variété et un peloton équilibré caractérisent le rallye, le terrain, les distances et la navigation sont très exigeants.

A mi-parcours du Rallye Dakar, l'équipe Audi Sport peut s'enorgueillir de sa meilleure performance à ce jour : pour sa troisième participation à la classique du désert, Audi, avec les Espagnols Carlos Sainz/Lucas Cruz devant les Suédois Mattias Ekström/Emil Bergkvist, enregistre un doublé après six des douze étapes. Dans une édition particulièrement exigeante du rallye du désert le plus difficile au monde, l'innovante Audi RS Q e-tron se distingue par l'efficacité de sa propulsion électrique et sa fiabilité marquée sur les 4 200 premiers kilomètres.

Des terrains escarpés allant de la roche volcanique aux éboulis, des traversées de dunes épuisantes dans l'Empty Quarter en Arabie Saoudite et deux étapes marathon de deux jours chacune avec peu ou pas de possibilités d'assistance : "La 46e édition du rallye Dakar est, comme annoncé, absolument impitoyable", juge Rolf Michl, directeur d'Audi Motorsport. "Je suis d'autant plus impressionné par ce que nous avons vu jusqu'à présent de la part de l'équipe Audi Sport et de Q Motorsport. Grâce à leur détermination, à leur travail acharné, à la performance d'une équipe soudée de tous les participants et à une tactique intelligente, Carlos avec Lucas ainsi que Mattias avec Emil se sont hissés en tête dans leur Audi RS Q e-tron".

Six vainqueurs différents du jour, du prologue à la sixième étape, quatre changements de leader ainsi que des revers dramatiques pour plusieurs favoris caractérisent une édition passionnante et totalement ouverte du Rallye Dakar. Les trois premières étapes comportaient à elles seules plus de 400 kilomètres de spéciales. Après la victoire de Mattias Ekström/Emil Bergkvist lors du prologue, les duos de pilotes Audi ont poursuivi leurs meilleures performances. Carlos Sainz/Lucas Cruz ont pris la tête de la course en se classant deuxièmes lors de la première étape. Le lendemain, le Français Stéphane Peterhansel, piloté par Edouard Boulanger, a remporté sa 50e victoire d'étape en voiture, à laquelle s'ajoutent 33 victoires en moto. Sainz/Cruz ont pris la tête de la course pour une journée et sont restés dans le trio de tête jusqu'à la cinquième étape, tandis qu'Ekström/Bergkvist ont terminé quatrièmes juste derrière eux.

Le tournant avec l'étape de 48 heures

Le grand tournant a été l'épreuve des 48H Chrono lors de l'étape 6, juste avant la journée de repos à Riyad. Répartie sur le jeudi et le vendredi, elle comportait 547 kilomètres chronométrés et 765 kilomètres au total. Dans les montagnes de dunes, la moyenne de vitesse a chuté de plus de 110 km/h auparavant à 74 km/h seulement. L'épreuve ne permettait pas d'assistance externe. Les pilotes et les copilotes étaient séparés des équipes et ne pouvaient compter que sur eux-mêmes, même pendant la nuit. Afin de ne pas avoir à ouvrir l'étape à travers les montagnes de sable de l'Empty Quarter, de nombreuses équipes de pointe ont taclé la veille, car le résultat respectif de l'étape détermine les positions de départ du lendemain. Les trois équipes de pilotes Audi ont également volontairement roulé plusieurs minutes plus lentement.

"Bien sûr, nous ne savions pas si cette tactique allait fonctionner, mais elle a fini par porter ses fruits", a déclaré Sven Quandt, chef d'équipe de Q Motorsport. "Nos pilotes ont parfaitement accompli leurs tâches, seul Stéphane a été un peu malchanceux. Même s'ils n'ont pas remporté l'étape, deux de nos trois paires de pilotes sont en très bonne position au classement général avec le double leadership. Nous remercions également l'équipe pour son travail acharné et de qualité".

L'épreuve des 48H Chrono a demandé son tribut. Alors que le leader, Yazeed Al Rajhi, est parti en tonneau au volant de sa Toyota, le pilote Prodrive Nasser Al-Attiyah, l'un des autres favoris, a accusé un retard de 2h45 suite à une avarie technique. Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger n'ont pas non plus été épargnés et ont connu des problèmes avec un système hydraulique en raison d'un atterrissage brutal après un saut. Ce fut jusqu'à présent le seul dommage notable à déplorer pour les techniciens dirigés par le Dr Leonardo Pascali. Peterhansel/Boulanger ont été relégués en 22e position. "C'était très regrettable, car nous étions sixième au classement général la veille et avions des chances de faire un bon résultat final", a déclaré Peterhansel, 14 fois vainqueur du Dakar.

Carlos Sainz, champion à mi-parcours

La deuxième place a suffi à Carlos Sainz/Lucas Cruz pour prendre la tête du rallye avec 20.21 minutes d'avance. "C'était un rallye difficile jusqu'à présent, au cours duquel nous n'avons pas pu souffler un seul instant. Dans la poussière de plusieurs concurrents, nous nous sommes retrouvés plusieurs fois dans des situations critiques au début du rallye", a déclaré Sainz, triple vainqueur du Dakar. "Nous sommes d'autant plus heureux d'avoir pris la tête dans la spéciale des 48H Chrono. Mais cela ne veut rien dire, car nous sommes à peine à mi-parcours".

Mattias Ekström/Emil Bergkvist, qui ne participent à ce rallye que pour la quatrième fois, se sont hissés à la deuxième place du classement général grâce à leur troisième place du jour vendredi. "Je suis vraiment heureux, même si nous sommes restés coincés dans le sable dans l'Empty Quarter", a déclaré Mattias Ekström, ancien champion du monde de rallycross et double champion DTM. "Notre voiture a fonctionné de manière impeccable. La navigation était difficile. Emil devait trouver la bonne route et moi un rythme approprié. Nous pouvons être très satisfaits de notre position actuelle".

Après avoir parcouru 2 304 kilomètres de spéciales et jusqu'à présent 4 201 kilomètres de distance totale, les équipes entameront la deuxième moitié du rallye dimanche. Une fois de plus, les participants devront parcourir de longues distances quotidiennes, dont certaines atteignent presque 500 kilomètres d'épreuves, ainsi que des terrains exigeants. "Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à présent. Nous sommes bien sûr ambitieux, mais nous regardons avec respect et sans illusion les tâches qui nous attendent encore", déclare Rolf Michl. Les fans peuvent continuer à suivre les événements sur les canaux de médias sociaux d'Audi Official et d'Audi Sport. Le format vidéo très apprécié "Inside Dakar" propose chaque soir des images passionnantes, un aperçu révélateur de l'actualité et de nombreuses impressions directes des participants. (Audi)

46e Rallye Dakar 2024 Résultat de la 6e des 12 épreuves spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 7:21:56 2 Sainz/Cruz (E), Audi + 2:01 3 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 10:55 4 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 22:45 5 E. Goczal/Mena (PL/E), T3 Taurus + 28:48 6 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 34:05 7 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 36:34 8 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 37:04 9 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 41:28 10 M. Goczal/Gospodarczyk (PL) T3 Taurus + 44:31