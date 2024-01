Doppio vantaggio per Audi a metà strada del Rally Dakar

A metà del Rally Dakar, il Team Audi Sport può vantare la sua migliore performance fino ad oggi: alla sua terza partecipazione alla classica del deserto, Audi con gli spagnoli Carlos Sainz/Lucas Cruz davanti agli svedesi Mattias Ekström/Emil Bergkvist ha registrato una doppietta dopo sei delle dodici tappe. In un'edizione particolarmente impegnativa del rally nel deserto più duro del mondo, l'innovativa Audi RS Q e-tron si è distinta grazie all'efficienza della sua trazione elettrica e alla sua straordinaria affidabilità nei primi 4.200 chilometri.

Superfici accidentate che vanno dalla roccia vulcanica al ghiaione, faticosi attraversamenti di dune nell'Empty Quarter in Arabia Saudita e due tappe maratona di due giorni con poche o nessuna possibilità di assistenza: "Come annunciato, la 46ª edizione del Rally Dakar è assolutamente implacabile", afferma il responsabile di Audi Motorsport Rolf Michl. "Sono ancora più impressionato da ciò che abbiamo visto finora dal Team Audi Sport e da Q Motorsport. Grazie alla determinazione, al duro lavoro, alla coesione del team e a tattiche intelligenti, Carlos con Lucas e Mattias con Emil hanno conquistato la testa della corsa con la loro Audi RS Q e-tron".

Sei vincitori di tappa diversi dal prologo alla sesta tappa, quattro cambi di leadership e drammatiche battute d'arresto per diversi favoriti caratterizzano un'edizione del Rally Dakar emozionante e completamente aperta. Le tappe delle prime tre tappe sono state lunghe più di 400 chilometri. Dopo la vittoria di Mattias Ekström/Emil Bergkvist nel prologo, le coppie di piloti Audi hanno continuato a ottenere le migliori prestazioni. Carlos Sainz/Lucas Cruz hanno conquistato la prima posizione con il secondo posto nella prima tappa. Il giorno successivo, il francese Stéphane Peterhansel, navigato da Edouard Boulanger, ha ottenuto la sua 50ª vittoria di tappa personale su un'auto a bordo di un'altra Audi, che si aggiunge alle 33 ottenute ai tempi della moto. Anche Sainz/Cruz hanno preso il comando per un giorno e sono rimasti costantemente tra i primi tre fino alla quinta tappa, mentre Ekström/Bergkvist hanno seguito direttamente al quarto posto.

La svolta con la tappa di 48 ore

La grande svolta è arrivata con la tappa crono di 48 ore della sesta tappa, immediatamente prima del giorno di riposo a Riyadh. La tappa si è svolta giovedì e venerdì e ha percorso 547 chilometri a tempo e 765 chilometri in totale. Sulle montagne di dune, la velocità media è scesa da oltre 110 chilometri all'ora a soli 74 chilometri all'ora. La tappa non consentiva alcun servizio esterno. I piloti e i copiloti sono stati separati dalle squadre anche durante la notte e hanno dovuto fare affidamento su se stessi. Per evitare di dover aprire la tappa attraverso le montagne sabbiose dell'Empty Quarter, molti dei top team hanno preso decisioni tattiche il giorno prima, poiché il risultato della rispettiva tappa determina le posizioni di partenza del giorno successivo. Anche i tre team di piloti Audi hanno volontariamente guidato diversi minuti più lentamente.

"Naturalmente non sapevamo se questa tattica avrebbe funzionato, ma alla fine ha dato i suoi frutti", ha dichiarato Sven Quandt, Team Principal di Q Motorsport. "I nostri piloti hanno svolto i compiti alla perfezione, solo Stéphane è stato un po' sfortunato. Anche se non hanno vinto la tappa, due delle nostre tre coppie di piloti stanno facendo molto bene in generale con il doppio vantaggio. I nostri ringraziamenti vanno anche alla squadra per il duro e ottimo lavoro".

La tappa della 48H Chrono ha avuto il suo peso. Mentre Yazeed Al Rajhi, il leader della Toyota, si è ribaltato, il pilota della Prodrive Nasser Al-Attiyah, uno degli altri favoriti, ha accumulato un ritardo di 2,45 ore a causa di danni tecnici. Anche Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger non sono stati risparmiati e hanno avuto problemi con un sistema idraulico a causa di un duro atterraggio dopo un salto. Finora, questo è stato l'unico danno significativo subito dai tecnici diretti dal dottor Leonardo Pascali. Peterhansel/Boulanger sono retrocessi in 22a posizione. "È stato un vero peccato perché il giorno prima eravamo sesti in classifica generale e avevamo la possibilità di ottenere un buon risultato finale", ha detto il 14 volte vincitore della Dakar Peterhansel.

Il campione di metà gara Carlos Sainz

Il secondo posto è stato sufficiente a Carlos Sainz/Lucas Cruz per prendere il comando con un vantaggio di 20,21 minuti. "È stato un rally duro finora, in cui non siamo riusciti a prendere fiato un attimo. Nella polvere di vari concorrenti siamo finiti più volte in situazioni critiche nei primi giorni", ha detto il tre volte vincitore della Dakar Sainz. "Quindi è ancora più piacevole aver preso il comando nella tappa 48H Chrono. Ma questo non significa ancora nulla, perché siamo solo a metà strada".

Mattias Ekström/Emil Bergkvist, che partecipano a questo rally solo per la quarta volta, sono saliti al secondo posto assoluto grazie al terzo posto di venerdì. "Sono molto contento, anche se siamo rimasti bloccati nella sabbia una volta nel Quartiere Vuoto", ha dichiarato l'ex campione del mondo di rallycross e due volte campione del DTM Mattias Ekström. "La nostra auto ha funzionato perfettamente. La navigazione è stata difficile. Emil ha dovuto trovare la strada giusta e io ho dovuto trovare un ritmo adeguato. Possiamo essere molto soddisfatti della nostra posizione attuale".

Dopo 2.304 chilometri di tappe e una distanza totale di 4.201 chilometri, gli equipaggi inizieranno la seconda parte del rally domenica. Ancora una volta, i partecipanti dovranno affrontare lunghe distanze giornaliere di quasi 500 chilometri di tappe e terreni impegnativi. "Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti finora. Certo, siamo ambiziosi, ma siamo pieni di rispetto e non ci facciamo illusioni sui compiti che ci aspettano", afferma Rolf Michl. I fan possono continuare a seguire l'azione sui canali social media di Audi Official e Audi Sport. Il popolare format video "Inside Dakar" offre ogni sera immagini emozionanti, una panoramica approfondita degli eventi della giornata e molte impressioni dirette dei partecipanti. (Audi)

46° Rally Dakar 2024 Risultato della 6a tappa su 12 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 7:21:56 2 Sainz/Cruz (E), Audi + 2:01 3 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 10:55 4 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 22:45 5 E. Goczal/Mena (PL/E), T3 Taurus + 28:48 6 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 34:05 7 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 36:34 8 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 37:04 9 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 41:28 10 M. Goczal/Gospodarczyk (PL) T3 Taurus + 44:31