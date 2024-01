Dupla liderança para a Audi a meio do Rali Dakar

Carlos Sainz/Lucas Cruz lideram à frente de Mattias Ekström/Emil Bergkvist. Emoção, variedade e um campo equilibrado caracterizam o rali, com o terreno, as distâncias e a navegação a exigirem o máximo.

A meio do Rali Dakar, a Team Audi Sport pode olhar para trás e ver o seu melhor desempenho até à data: na sua terceira participação no clássico do deserto, a Audi com os espanhóis Carlos Sainz/Lucas Cruz à frente dos suecos Mattias Ekström/Emil Bergkvist registou uma liderança dupla após seis das doze etapas. Numa edição particularmente exigente do mais duro rali do deserto do mundo, o inovador Audi RS Q e-tron destaca-se graças à eficiência da sua propulsão eléctrica e à sua extraordinária fiabilidade ao longo dos primeiros 4.200 quilómetros.

Superfícies acidentadas que variam de rocha vulcânica a cascalho, travessias de dunas extenuantes no Empty Quarter na Arábia Saudita e duas etapas de maratona de dois dias com pouca ou nenhuma opção de serviço: "Como anunciado, a 46ª edição do Rally Dakar é absolutamente implacável", diz o chefe da Audi Motorsport Rolf Michl. "Estou ainda mais impressionado com o que vimos até agora da Team Audi Sport e da Q Motorsport. Graças à determinação, trabalho árduo, um desempenho de equipa coeso de todos os envolvidos e tácticas inteligentes, Carlos com Lucas e Mattias com Emil assumiram a liderança nos seus Audi RS Q e-tron."

Seis vencedores de etapas diferentes desde o prólogo até à sexta etapa, quatro mudanças de liderança, bem como reveses dramáticos para vários favoritos, caracterizam uma edição emocionante e completamente aberta do Rali Dakar. Só as etapas das três primeiras etapas tiveram mais de 400 quilómetros de extensão. Após a vitória de Mattias Ekström/Emil Bergkvist no prólogo, as duplas de pilotos da Audi continuaram com os seus melhores desempenhos. Carlos Sainz/Lucas Cruz assumiram uma posição de topo com o segundo lugar na primeira etapa. No dia seguinte, o francês Stéphane Peterhansel, navegado por Edouard Boulanger, alcançou a sua 50ª vitória pessoal numa etapa num carro de outro Audi, juntando-se às 33 dos seus dias de motociclista. Sainz/Cruz também assumiram a liderança durante um dia e mantiveram-se consistentemente entre os três primeiros até à quinta etapa, enquanto Ekström/Bergkvist seguiam logo atrás, em quarto lugar.

O ponto de viragem com a etapa de 48 horas

A grande viragem deu-se com a etapa 48H Chrono na etapa 6, imediatamente antes do dia de descanso em Riade. A etapa foi disputada na quinta e na sexta-feira, com 547 quilómetros cronometrados e 765 quilómetros no total. Nas montanhas de dunas, a velocidade média baixou de mais de 110 quilómetros por hora para apenas 74 quilómetros por hora. A etapa não permitiu qualquer serviço externo. Os pilotos e co-pilotos foram também separados das equipas durante a noite e tiveram de contar com eles próprios. Para evitar ter de abrir a etapa através das montanhas arenosas do Bairro Vazio, muitas das equipas de topo tomaram decisões tácticas no dia anterior, uma vez que o resultado da respectiva etapa determina as posições de partida no dia seguinte. As três equipas de pilotos da Audi também conduziram voluntariamente vários minutos mais devagar.

"Claro que não sabíamos se esta tática iria funcionar, mas acabou por compensar", afirmou Sven Quandt, Diretor de Equipa da Q Motorsport. "Os nossos pilotos executaram as tarefas na perfeição, apenas o Stéphane teve um pouco de azar. Apesar de não terem vencido a etapa, duas das nossas três duplas de pilotos estão a sair-se muito bem na geral, com a dupla liderança. Os nossos agradecimentos vão também para a equipa pelo seu trabalho árduo e de qualidade."

A etapa Chrono 48H teve o seu preço. Enquanto Yazeed Al Rajhi, o líder no Toyota, capotou, o piloto da Prodrive Nasser Al-Attiyah, um dos outros favoritos, ficou 2,45 horas para trás devido a danos técnicos. Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger também não foram poupados e tiveram problemas com um sistema hidráulico devido a uma aterragem forçada após um salto. Até agora, este foi o único dano significativo sofrido pelos técnicos sob a direção do Dr. Leonardo Pascali. Peterhansel/Boulanger caíram para a 22ª posição. "Foi uma pena porque estávamos em sexto lugar na classificação geral no dia anterior e tínhamos hipóteses de um bom resultado final", disse Peterhansel, 14 vezes vencedor do Dakar.

Carlos Sainz, campeão a meio tempo

O segundo lugar foi suficiente para Carlos Sainz/Lucas Cruz assumirem a liderança com uma vantagem de 20,21 minutos. "Tem sido um rali difícil até agora, em que não conseguimos recuperar o fôlego nem por um momento. No meio do pó de vários concorrentes, ficámos várias vezes em situações críticas nos primeiros dias", afirmou Sainz, três vezes vencedor do Dakar. "Por isso, é ainda mais agradável o facto de termos assumido a liderança na etapa Chrono 48H. Mas isso ainda não significa nada, porque ainda só estamos a meio da etapa."

Mattias Ekström/Emil Bergkvist, que estão a participar neste rali apenas pela quarta vez, melhoraram para segundo na geral graças ao terceiro lugar de sexta-feira. "Estou muito feliz, apesar de termos ficado presos na areia uma vez no Empty Quarter", disse o antigo campeão do mundo de rallycross e bicampeão do DTM, Mattias Ekström. "O nosso carro funcionou na perfeição. A navegação foi difícil. O Emil teve de encontrar o caminho certo e eu tive de encontrar um ritmo adequado. Podemos estar muito satisfeitos com a nossa posição atual".

Após 2.304 quilómetros de etapas e uma distância total de 4.201 quilómetros até agora, as equipas vão começar a segunda metade do rali no domingo. Mais uma vez, os participantes terão pela frente longas distâncias diárias de quase 500 quilómetros de etapas e terrenos difíceis. "Estamos orgulhosos do que alcançámos até agora. Claro que somos ambiciosos, mas estamos cheios de respeito e não temos ilusões quanto às tarefas que temos pela frente", afirma Rolf Michl. Os fãs podem continuar a acompanhar a ação nos canais das redes sociais da Audi Official e da Audi Sport. O popular formato de vídeo "Inside Dakar" oferece imagens emocionantes, uma visão geral perspicaz dos eventos do dia e muitas impressões diretas dos participantes todas as noites. (Audi)

46º Rali Dakar 2024 Resultado na 6ª de 12 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo/Dif. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 7:21:56 2 Sainz/Cruz (E), Audi + 2:01 3 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 10:55 4 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 22:45 5 E. Goczal/Mena (PL/E), T3 Taurus + 28:48 6 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 34:05 7 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 36:34 8 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 37:04 9 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 41:28 10 M. Goczal/Gospodarczyk (PL), T3 Taurus + 44:31