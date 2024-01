Loeb aún puede lograr su primera victoria en el Dakar De Toni Hoffmann Loeb Para Sébastien Loeb, con su novena salida en la 46ª edición del Rally Dakar, la primera victoria a mitad de recorrido sigue estando al alcance de la mano; tras su segunda victoria de etapa y su 25º mejor tiempo, se encuentra en la P3, a 30 minutos del líder. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Loeb, nueve veces campeón de rally con récord, conoce bien el terreno y dice: "Saldaremos las cuentas al final". El subcampeón del año pasado, Loeb, estaba bien situado al final de esta primera parte de la etapa de 48 horas, la sexta del Dakar, y prefirió ser prudente en la continuación de la etapa maratón del viernes.



El 46º Rally Dakar, que se disputa por quinta vez en Arabia Saudí, es también una batalla de generaciones y tecnologías. Carlos Sainz (61 años) y Lucas Cruz (Audi) van en cabeza con una pequeña ventaja sobre sus compañeros suecos Mattias Ekström (45 años) y Emil Bergkvist. Su Audi híbrido (tres motores de fórmula eléctrica y un motor turbo del DTM como generador) es imbatible en las dunas. Sus capacidades de aceleración y velocidad no tienen rival en comparación con los vehículos de tracción total con motor de gasolina (Prodrive, Toyota).



Sainz, tres veces ganador, lidera el rally con 20 minutos de ventaja sobre su compañero, pero ¿quién ocupa la 3ª posición, 29 minutos por detrás? Sébastien Loeb (49 años) y Fabian Lurquin (Bahrain Raid Xtreme). El piloto nacido en Alsacia y su copiloto belga pilotaron como locos en esta etapa y ganaron la llamada etapa de 48 horas (jueves y viernes) con una ventaja mínima de dos minutos sobre Sainz.



A Loeb le salió parcialmente bien su arriesgada apuesta en la quinta etapa. Loeb, ganador del récord del WRC (80 victorias), había aceptado voluntariamente una penalización de 15 minutos para no estar entre los primeros coches en las 48 horas en el "Empty Quarter" y beneficiarse así de un carril libre delante de él. No tuvo que preocuparse de la navegación y pisó el acelerador.



El hecho es que su esfuerzo en la clasificación general sigue siendo considerable comparado con el de Carlos Sainz. Puede tranquilizarse planificando su estrategia para la segunda parte del Dakar, que se reanuda el sábado en Riad tras una jornada de descanso. Las dunas estarán allí, pero en menor cantidad que en el "Empty Quarter". Las piedras reaparecerán, y eso no le gusta mucho al Audi, que sufre un fuerte sobrepeso. Pero eso también va para Sébastien Loeb, que desgraciadamente tiende a atacar demasiado cuando se impone la prudencia. ¡El resto del Dakar 2024 será apasionante!