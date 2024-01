Une première victoire sur le Dakar est encore possible pour Loeb

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Loeb La première victoire à mi-parcours est toujours à la portée de Sébastien Loeb, qui prend le neuvième départ du 46e Rallye Dakar. Après sa deuxième victoire du jour et son 25e meilleur temps, il est en P3 à 30 minutes. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Loeb, neuf fois champion du monde des rallyes, en sait quelque chose : "Nous ferons les comptes à la fin". Deuxième l'an dernier, Loeb était bien placé à l'issue de cette première partie de l'étape de 48 heures, la sixième du Dakar, et a préféré rester prudent alors que l'étape marathon se poursuivait vendredi.



Le 46e Rallye Dakar, qui se déroule pour la cinquième fois en Arabie saoudite, est aussi un combat de générations et de technologies. Carlos Sainz (61 ans) et Lucas Cruz (Audi) sont en tête avec une petite avance sur leurs coéquipiers suédois Mattias Ekström (45 ans) et Emil Bergkvist. Leur Audi hybride (trois moteurs électriques de formule et un moteur turbo DTM comme générateur) est imbattable dans les chaînes de dunes. Leur capacité d'accélération et de relance est sans concurrence par rapport aux voitures à quatre roues motrices avec moteur à essence (Prodrive, Toyota).



Sainz, triple vainqueur, mène le rallye avec 20 minutes d'avance sur son collègue, mais qui se trouve à la 3e place avec 29 minutes de retard ? Sébastien Loeb (49 ans) et Fabian Lurquin (Bahrain Raid Xtreme). L'Alsacien d'origine et son copilote belge ont roulé comme des fous sur cette étape et ont remporté l'étape dite des 48 heures (jeudi et vendredi) avec une avance minime de deux minutes sur Sainz.



Loeb a partiellement réussi son pari audacieux lors de la cinquième étape. Loeb, le recordman du WRC (80 victoires), avait volontairement accepté une pénalité de 15 minutes pour ne pas faire partie des voitures de tête lors des 48 heures du "Empty Quarter" (quartier vide) et profiter ainsi d'une voie claire devant lui. Il n'a pas eu à se soucier de la navigation et à mettre les gaz.



Le fait est que son effort au classement général reste considérable par rapport à celui de Carlos Sainz. Il peut se rassurer en planifiant sa stratégie pour la deuxième moitié du Dakar, qui reprendra après une journée de repos samedi à Riyad. Les dunes seront présentes, mais en quantité moindre que dans l'"Empty Quarter". Les pierres réapparaîtront, et cela ne plaît pas vraiment aux Audi, qui souffrent d'un fort surpoids. Mais c'est aussi le cas de Sébastien Loeb, qui a malheureusement tendance à trop attaquer quand la prudence est de mise. La suite du Dakar 2024 sera passionnante !