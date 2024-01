La prima vittoria alla Dakar è ancora possibile per Loeb

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Loeb Per Sébastien Loeb, alla sua nona partenza nel 46° Rally Dakar, la prima vittoria a metà percorso è ancora a portata di mano; dopo la sua seconda vittoria di tappa e il suo 25° tempo più veloce, si trova in P3, a 30 minuti dal leader. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Il nove volte campione di rally Loeb sa come muoversi e dice: "I conti li faremo alla fine". Il secondo classificato dello scorso anno, Loeb, era ben piazzato alla fine di questa prima parte della tappa di 48 ore, la sesta della Dakar, e ha preferito essere prudente mentre la tappa maratona continuava venerdì.



Il 46° Rally Dakar, che si svolge per la quinta volta in Arabia Saudita, è anche una battaglia di generazioni e tecnologie. Carlos Sainz (61 anni) e Lucas Cruz (Audi) sono in testa con un piccolo vantaggio sui compagni di squadra svedesi Mattias Ekström (45 anni) ed Emil Bergkvist. La loro Audi ibrida (tre motori formula-elettrici e un motore turbo DTM come generatore) è imbattibile sulle dune. Le loro capacità di accelerazione e velocità sono ineguagliabili rispetto ai veicoli a trazione integrale con motore a benzina (Prodrive, Toyota).



Il tre volte vincitore Sainz guida il rally con 20 minuti di vantaggio sul suo collega, ma chi si trova al terzo posto, a 29 minuti di distanza? Sébastien Loeb (49 anni) e Fabian Lurquin (Bahrain Raid Xtreme). Il pilota originario dell'Alsazia e il suo copilota belga hanno guidato come pazzi in questa tappa e hanno vinto la cosiddetta 48 ore (giovedì e venerdì) con un vantaggio minimo di due minuti su Sainz.



Loeb è riuscito in parte nel suo audace azzardo nella quinta tappa. Il vincitore del record WRC Loeb (80 vittorie) aveva accettato volontariamente una penalità di 15 minuti per non essere tra le prime auto della 48 ore nel "Quartiere vuoto" e beneficiare così di una corsia libera davanti a lui. Non ha dovuto preoccuparsi della navigazione e ha dato gas.



Il fatto è che il suo sforzo nella classifica generale è ancora notevole rispetto a Carlos Sainz. Può tranquillizzarsi pianificando la sua strategia per la seconda parte della Dakar, che riprenderà sabato a Riyadh dopo un giorno di riposo. Le dune ci saranno, ma in quantità minore rispetto al "Quartiere vuoto". Le pietre riappariranno, e questo non piace molto all'Audi, che soffre di un forte sovrappeso. Ma questo vale anche per Sébastien Loeb, che purtroppo tende ad attaccare troppo quando è richiesta prudenza. Il resto della Dakar 2024 sarà emozionante!