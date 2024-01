Primeira vitória no Dakar ainda é possível para Loeb

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Loeb Para Sébastien Loeb, com a sua nona partida no 46º Rali Dakar, a primeira vitória a meio do percurso ainda está ao alcance; após a sua segunda vitória na etapa e o seu 25º tempo mais rápido, encontra-se em P3, a 30 minutos do líder. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

O recorde de nove vezes campeão de rali, Loeb, conhece o seu caminho e diz: "Vamos acertar as contas no final". O vice-campeão do ano passado, Loeb, estava bem posicionado no final desta primeira parte da etapa de 48 horas, a sexta etapa do Dakar, e preferiu ser cauteloso à medida que a etapa maratona continuava na sexta-feira.



O 46º Rali Dakar, que se realiza pela quinta vez na Arábia Saudita, é também uma batalha de gerações e tecnologias. Carlos Sainz (61 anos) e Lucas Cruz (Audi) estão na liderança com uma pequena vantagem sobre os seus companheiros de equipa suecos Mattias Ekström (45 anos) e Emil Bergkvist. O seu Audi híbrido (três motores de fórmula eléctrica e um motor turbo DTM como gerador) é imbatível nas dunas. As suas capacidades de aceleração e velocidade são incomparáveis em comparação com os veículos de tração às quatro rodas com motores a gasolina (Prodrive, Toyota).



O tricampeão Sainz lidera o rali com 20 minutos de vantagem sobre o seu colega, mas quem está em 3º lugar, com 29 minutos de atraso? Sébastien Loeb (49 anos) e Fabian Lurquin (Bahrain Raid Xtreme). O piloto nascido na Alsácia e o seu copiloto belga conduziram como loucos nesta etapa e venceram a chamada etapa de 48 horas (quinta e sexta-feira) com uma vantagem mínima de dois minutos sobre Sainz.



Loeb teve um sucesso parcial na sua ousada aposta na quinta etapa. O recordista de vitórias no WRC, Loeb (80 vitórias), aceitou voluntariamente uma penalização de 15 minutos para não estar entre os melhores carros nas 48 horas do "Empty Quarter" e assim beneficiar de uma pista livre à sua frente. Não teve de se preocupar com a navegação e acelerou a fundo.



O facto é que o seu esforço na classificação geral ainda é considerável em comparação com Carlos Sainz. Ele pode descansar a sua mente planeando a sua estratégia para a segunda metade do Dakar, que recomeça em Riade no sábado após um dia de descanso. As dunas vão lá estar, mas em menor quantidade do que no "Empty Quarter". As pedras vão reaparecer, o que não agrada muito ao Audi, que está a sofrer de excesso de peso. Mas isso também se aplica a Sébastien Loeb, que infelizmente tende a atacar demasiado quando é necessário ter cuidado. O resto do Dakar 2024 vai ser emocionante!