Le leader du Challenge Erik Goczal disqualifié

Leurs voitures Challenger n° 302 et 310 ont été soumises à un contrôle de la boîte de vitesses et de l'embrayage le jour du repos. Ces inspections ont révélé une infraction au règlement technique de la FIA, à savoir l'annexe J, article 286-2.3. Concrètement, il a été constaté que leurs embrayages étaient composés de carbone, un matériau interdit pour cet élément. En conséquence, les couples Eryk Goczał/Oriol Mena et Michał Goczał/Szymon Gospodarczyk ont été disqualifiés du Dakar 2024.

Les équipages concernés ont été entendus par les officiels et ont renoncé à leur droit de faire appel de cette sanction. Ils ne prendront pas le départ de la septième étape entre Riyad et Al Duwadimi. Le jeune Eryk Goczał occupait la tête du classement général de la catégorie Challenger, qui revient désormais à son plus proche poursuivant, Mitch Guthrie, devant Cristina Gutiérrez et "Chaleco" López.