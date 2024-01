Squalificato il leader della sfida Erik Goczal

Le loro vetture Challenger n. 302 e 310 sono state sottoposte a un'ispezione del cambio e della frizione nel giorno di riposo. Tali ispezioni hanno rivelato una violazione del regolamento tecnico della FIA, in particolare dell'Appendice J, articolo 286-2.3. In particolare, le frizioni sono state trovate in carbonio, materiale vietato per questo elemento. In particolare, le loro frizioni sono state trovate in carbonio, un materiale vietato per questo elemento. Di conseguenza, le coppie Eryk Goczał/Oriol Mena e Michał Goczał/Szymon Gospodarczyk sono state squalificate dalla Dakar 2024.

Gli equipaggi interessati sono stati ascoltati dagli ufficiali di gara e hanno rinunciato al diritto di appello contro questa sanzione. Non prenderanno parte alla partenza della settima tappa da Riyadh ad Al Duwadimi. Il giovane Eryk Goczał ha mantenuto il comando della classifica generale nella classe Challenger, che ora va al suo più diretto rivale Mitch Guthrie davanti a Cristina Gutiérrez e "Chaleco" López.