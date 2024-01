Erik Goczal, líder da competição, é desclassificado

Os irmãos polacos Eryk Goczal e Michal Goczal, que, para surpresa geral, lideravam a classificação do Challenge com os veículos Can-Am, foram desclassificados após uma inspeção técnica.

Os seus Challenger nº 302 e 310 foram submetidos a uma inspeção da caixa de velocidades e da embraiagem no dia de descanso. Estas inspecções revelaram uma infração às regras técnicas da FIA, nomeadamente o Apêndice J, artigo 286-2.3. Especificamente, as suas embraiagens eram feitas de carbono, um material proibido para este elemento. Como resultado, as duplas Eryk Goczał/Oriol Mena e Michał Goczał/Szymon Gospodarczyk foram desclassificadas do Dakar 2024.

As equipas em causa foram ouvidas pelos responsáveis e renunciaram ao seu direito de recurso contra esta sanção. Não irão participar na partida da sétima etapa de Riade a Al Duwadimi. O jovem Eryk Goczał manteve a liderança geral na classe Challenger, que agora vai para o seu rival mais próximo Mitch Guthrie, à frente de Cristina Gutiérrez e "Chaleco" López.