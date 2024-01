Final definitivo para Timo Gottschalk

La atención se centra en las rondas restantes del Campeonato Mundial de Rally Raid de la FIA (W2RC), que Al-Rajhi/Gottschalk lideran actualmente.

Rien ne va plus: Yazeed Al-Rajhi y Timo Gottschalk deben terminar pronto y para siempre el Rally Dakar 2024. Después de que el dúo saudí-brandenburgués liderara el rally del desierto más duro del mundo durante 1.119 kilómetros, un vuelco en la sexta etapa, en el kilómetro 1.808, puso fin a su sueño de victoria. Y eso no es todo: debido a que el Toyota Hilux DKR inscrito por el Team Overdrive ya no puede repararse in situ, el plan de limitación de daños de la segunda semana ya no puede llevarse a cabo. La jaula de seguridad del Hilux número 201 garantizó que Al-Rajhi y Gottschalk sólo sufrieran heridas leves durante el violento vuelco, pero se dobló en el proceso. Según las normas de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), no es posible volver a arrancar después de un daño estructural de este tipo.

Yazeed Al-Rajhi y Timo Gottschalk habían marcado el ritmo del Rally Dakar hasta el momento decisivo de la sexta etapa, demostrando su destreza estratégica y ampliando su ventaja sobre sus rivales más cercanos a unos 17 minutos dos kilómetros antes del vuelco. Sin embargo, un bache discreto y apenas visible hizo que el Toyota Hilux DKR del dúo se doblara a unos 160 km/h, provocando un vuelco cuádruple diagonal. El incidente se produjo en la dura etapa maratón, en la que Yazeed Al-Rajhi y Timo Gottschalk deliberadamente no tomaron ningún riesgo.

El abandono final también significa que el plan B ya no es posible: seguir acumulando puntos extra en la batalla por el Campeonato del Mundo de Rallyes Cross Country de la FIA (W2RC) participando con las reglas de reinicio. Los puntos se conceden a los cinco primeros en cada etapa de cada prueba del WRC, incluido el Rally Dakar. Antes del inicio de la segunda semana del Dakar, Yazeed Al-Rajhi y Timo Gottschalk lideran el W2RC en igualdad de puntos con sus rivales a largo plazo Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (QAT/F, Prodrive). El objetivo ahora es luchar por el título en las rondas restantes del WRC: el Abu Dhabi Desert Challenge, el Ultmate Raid en Portugal, el Desafío Ruta 40 y el Rally de Marruecos.

Timo Gottschalk: "Desgraciadamente, nuestro 'Dakar' ha terminado. La jaula antivuelco hizo un gran trabajo y nos protegió perfectamente durante el vuelco. Sin embargo, resultó dañada en el proceso, por lo que no está permitido repararla. Aunque el vuelco acabó con nuestro sueño de victoria: Estamos orgullosos de haber liderado el Rally Dakar y de haber contribuido a marcar el ritmo. Ahora tenemos que mirar al futuro y hacer todo lo posible para luchar por el título en el W2RC. La conclusión positiva de este 'Dakar' es que tenemos la velocidad para hacerlo".