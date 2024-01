Fin définitive pour Timo Gottschalk

Yazeed Al-Rajhi et Timo Gottschalk doivent renoncer à leur rêve de victoire et à leur projet de limiter les dégâts lors de la deuxième semaine du Dakar, Petite cause, grands effets : tonneau lors de la sixième étape alors qu'ils étaient en tête.

Les regards se tournent vers les épreuves restantes du Championnat du monde des rallyes-raids de la FIA (W2RC), dont Al-Rajhi/Gottschalk sont actuellement les leaders.

Rien ne va plus : Yazeed Al-Rajhi et Timo Gottschalk doivent mettre un terme prématuré et définitif au Rallye Dakar 2024. Après que le duo saoudo-arabo-brandebourgeois ait mené le rallye du désert le plus difficile du monde pendant 1 119 kilomètres, un tonneau a mis fin à leur rêve de victoire lors de la sixième étape, au kilomètre 1 808 de la compétition. Et ce n'est pas tout : comme le Toyota Hilux DKR engagé par l'équipe Overdrive ne peut plus être réparé sur place, le plan de limitation des dégâts ne peut plus être poursuivi en semaine 2. La cage de sécurité du Hilux n° 201 a permis à Al-Rajhi et Gottschalk de s'en sortir avec des blessures légères lors du violent tonneau, mais elle s'est tordue. Selon les règles de la FIA (Fédération Internationale de l'Automobile), un nouveau départ n'est plus possible après un tel dommage structurel.

Jusqu'au moment décisif de la sixième étape, Yazeed Al-Rajhi et Timo Gottschalk avaient donné le tempo du Rallye Dakar, faisant preuve d'une grande classe stratégique et portant leur avance sur leurs plus proches poursuivants à environ 17 minutes, deux kilomètres avant le renversement. Mais une bosse discrète et à peine visible a fait déraper le Toyota Hilux DKR du duo à environ 160 km/h et a provoqué un quadruple tonneau en diagonale. L'incident s'est produit lors de l'étape marathon, où Yazeed Al-Rajhi et Timo Gottschalk ont délibérément choisi de ne pas prendre de risques.

Avec cette élimination définitive, le plan B n'est plus possible : continuer à accumuler des points supplémentaires dans la lutte pour le Championnat du Monde des Rallyes Marathon de la FIA (W2RC) en participant sous les règles du Restart. Des points sont attribués aux cinq premiers de chaque étape de chaque manche du WRC, dont le Rallye Dakar. Avant le début de la deuxième semaine du Dakar, Yazeed Al-Rajhi et Timo Gottschalk sont en tête du championnat du monde à égalité de points avec leurs rivaux de toujours Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (QAT/F, Prodrive). L'objectif est maintenant de se battre pour le titre dans les manches restantes du championnat du monde - l'Abu Dhabi Desert Challenge, l'Ultmate Raid au Portugal, la Desafío Ruta 40 et le Rallye du Maroc.

Timo Gottschalk : "Malheureusement, notre 'Dakar' s'arrête là. La cage de sécurité a fait un excellent travail et nous a parfaitement protégés lors du tonneau. Mais elle a elle-même été endommagée, c'est pourquoi une réparation n'est pas autorisée. Même si le tonneau a mis fin à notre rêve de victoire : Nous sommes fiers d'avoir mené le Rallye Dakar et d'en avoir déterminé le rythme. Il s'agit maintenant de regarder vers l'avenir et de tout mettre en œuvre pour se battre pour le titre dans le W2RC. Que nous avons la vitesse pour cela, c'est le constat positif de ce 'Dakar'".