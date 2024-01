Finale per Timo Gottschalk

L'attenzione è rivolta ai restanti appuntamenti del Campionato del Mondo Rally Raid FIA (W2RC), che Al-Rajhi/Gottschalk stanno attualmente conducendo.

Rien ne va plus: Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk devono concludere in anticipo e definitivamente il Rally Dakar 2024. Dopo che il duo saudita-Brandenburg aveva guidato il rally del deserto più duro del mondo per 1.119 chilometri, un cappottamento nella sesta tappa al chilometro 1.808 ha messo fine al loro sogno di vittoria. E non è tutto: poiché la Toyota Hilux DKR iscritta dal Team Overdrive non può più essere riparata in loco, il piano di limitazione dei danni della seconda settimana non può più essere portato avanti. La gabbia di sicurezza dell'Hilux numero 201 ha fatto sì che Al-Rajhi e Gottschalk si salvassero con solo lievi ferite durante il violento cappottamento, ma si è piegata nel processo. Secondo le regole della FIA (Fédération Internationale de l'Automobile), una ripartenza non è più possibile dopo tali danni strutturali.

Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk avevano dettato il ritmo del Rally Dakar fino al momento decisivo della sesta tappa, dimostrando la loro abilità strategica e allungando il loro vantaggio sui rivali più vicini a circa 17 minuti due chilometri prima del ribaltamento. Tuttavia, un urto poco appariscente e appena visibile ha causato il ribaltamento della Toyota Hilux DKR del duo a circa 160 km/h, con conseguente quadruplo ribaltamento diagonale. L'incidente si è verificato nella dura tappa maratona, nella quale Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk non hanno deliberatamente corso alcun rischio.

Il ritiro definitivo significa anche che il piano B non è più possibile: continuare a raccogliere punti extra nella lotta per il FIA Cross Country World Rally Championship (W2RC) partecipando con le regole del restart. I punti vengono assegnati ai primi cinque classificati in ogni singola tappa di ogni evento WRC, compreso il Rally Dakar. Prima dell'inizio della seconda settimana della Dakar, Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk guidano il W2RC a pari punti con i loro rivali di sempre Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (QAT/F, Prodrive). L'obiettivo è ora quello di lottare per il titolo nei restanti appuntamenti del WRC: l'Abu Dhabi Desert Challenge, l'Ultmate Raid in Portogallo, il Desafío Ruta 40 e il Rally del Marocco.

Timo Gottschalk: "Purtroppo la nostra 'Dakar' è finita. Il roll cage ha fatto un ottimo lavoro e ci ha protetto perfettamente durante il cappottamento. Tuttavia, è stata danneggiata nel corso del processo, motivo per cui non è possibile effettuare riparazioni. Anche se il cappottamento ha messo fine al nostro sogno di vittoria: Siamo orgogliosi di aver condotto il Rally Dakar e di aver contribuito a stabilire il ritmo. Ora dobbiamo guardare al futuro e fare tutto il possibile per lottare per il titolo nella W2RC. La constatazione positiva di questa 'Dakar' è che abbiamo la velocità per farlo".