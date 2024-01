Final para Timo Gottschalk

Depois de sonharem com a vitória, Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk também têm de desistir do seu plano de limitação de danos na segunda semana do Dakar.

O foco está nas restantes rondas do Campeonato do Mundo de Rali Raid da FIA (W2RC), que Al-Rajhi/Gottschalk lideram atualmente.

Rien ne va plus: Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk têm de terminar o Rali Dakar 2024 cedo e para sempre. Depois de a dupla Arábia Saudita-Brandemburgo ter liderado o mais duro rali do deserto do mundo durante 1119 quilómetros, um capotamento na sexta etapa, ao quilómetro 1808, pôs fim ao seu sonho de vitória. E não é tudo: uma vez que a Toyota Hilux DKR da equipa Overdrive já não pode ser reparada no local, o plano de limitação de danos na segunda semana já não pode ser levado a cabo. A gaiola de segurança da Hilux número 201 garantiu que Al-Rajhi e Gottschalk escapassem apenas com ferimentos ligeiros durante o violento capotamento, mas dobrou-se no processo. De acordo com as regras da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), o recomeço da corrida não é possível após este tipo de danos estruturais.

Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk marcaram o ritmo do Rali Dakar até ao momento decisivo da sexta etapa, demonstrando as suas capacidades estratégicas e aumentando a sua vantagem sobre os seus rivais mais próximos para cerca de 17 minutos, dois quilómetros antes do capotamento. No entanto, um solavanco discreto e pouco visível fez com que a Toyota Hilux DKR da dupla se partisse ao meio a cerca de 160 km/h, resultando num capotamento diagonal quádruplo. O incidente ocorreu na dura etapa maratona, na qual Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk não correram deliberadamente quaisquer riscos.

O abandono final também significa que o plano B já não é possível: continuar a acumular pontos extra na luta pelo Campeonato do Mundo de Ralis FIA Cross Country (W2RC), participando com regras de recomeço. Os pontos são atribuídos aos cinco primeiros classificados em todas as etapas de cada prova do WRC, incluindo o Rali Dakar. Antes do início da segunda semana do Dakar, Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk lideram o W2RC em igualdade de pontos com os seus rivais de longa data Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (QAT/F, Prodrive). O objetivo agora é lutar pelo título nas restantes rondas do WRC - o Abu Dhabi Desert Challenge, o Ultmate Raid em Portugal, o Desafío Ruta 40 e o Rali de Marrocos.

Timo Gottschalk: "Infelizmente, o nosso 'Dakar' chegou ao fim. A gaiola de proteção fez um excelente trabalho e protegeu-nos perfeitamente durante o capotamento. No entanto, ficou danificada no processo, razão pela qual não são permitidas reparações. Mesmo assim, o capotamento acabou com o nosso sonho de vitória: Estamos orgulhosos por termos liderado o Rali Dakar e ajudado a marcar o ritmo. Agora temos de olhar para o futuro e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para lutar pelo título no W2RC. A conclusão positiva deste 'Dakar' é que temos a velocidade necessária para o fazer."