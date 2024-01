Etape 7 : Loeb à l'offensive sur le leader Sainz

Sainz a sauvé son avance lors de la septième étape au volant de l'Audi RS Q-etron et ses espoirs de remporter une quatrième fois le Rallye Dakar, et ce à 61 ans. Mais derrière lui, Sébastien Loeb, au volant de la Prodrive Hunter, veut remporter son premier triomphe dans la légendaire classique marathonienne lors du neuvième départ. Et pour cela, il se bat avec acharnement lors du cinquième Rallye Dakar en Arabie Saoudite. Avec son 26e meilleur temps et sa troisième victoire en 2024, le deuxième de l'année dernière, après la malchance de Mattias Ekström, a réduit sa position de 29 à 19 minutes, ce qui signifie que Loeb, neuf fois détenteur du record du rallye, a encore des chances de remporter sa première victoire dans le désert pour Prodrive.

Comme l'an dernier, avec l'Allemand Timo Gottschalk, le Brésilien Lucas Moraes est sur le podium dans le Toyota Hilux officiel du Gazoo Racing, mais il accuse un retard de 1:00:35 sur Sainz.

Le 46e Rallye Dakar a entamé sa deuxième semaine avec sa cinquième édition en Arabie saoudite, après une journée de repos à Riyad, où se déroulait l'étape la plus longue. De Riyad à Al Duwadimi, où le Rallye Dakar a passé la nuit le dimanche 7 janvier 2024, la septième des douze étapes comportait 873 km, dont 483 km au meilleur temps pour la septième spéciale. Après une journée de repos bien méritée pour les concurrents encore en course, cette étape métissée les a de nouveau plongés au cœur de l'action. La première partie était un labyrinthe de canyons avec des changements de direction incessants. Enfin, les surfeurs expérimentés ont pu démontrer leur talent dans une section de dunes intense.

Certains ont entamé la deuxième semaine avec encore six épreuves, reposés et avec une énergie renouvelée. Le jeune Américain de 21 ans, Seth Quintero, et son copilote allemand, Dennis Zenz, ont vraiment démarré leur première course en 4x4 au volant du Toyota Hilux. Au km 134, ils menaient le classement virtuel de la journée avec 28 secondes d'avance sur Guerlain Chicherit et une minute sur Lucas Moraes, tous deux également sur Toyota Hilux. Le leader Carlos Sainz, au volant de l'Audi RS Q-etron, se trouvait en huitième position, avec un retard de 5:25 minutes. A ce moment-là, Mattias Ekström, son collègue Audi et précédemment deuxième du classement général, se trouvait au km 51 et attendait l'aide du camion de course avec une suspension endommagée.

Lucas Moraes a réalisé le meilleur temps jusqu'à présent au km 213 en dépassant Seth Quintero et en le reléguant en P2 avec 35 secondes de retard. Le vainqueur du vendredi, Sébastien Loeb, bien qu'absent du radar des temps, était à 55 secondes du Brésilien Moraes. Sainz y était classé à la cinquième place virtuelle, avec un retard de 3:38.

Sébastien Loeb, toujours absent du radar des temps, a ravi la tête à Lucas Moraes au km 311 avec 52 secondes d'avance. Le pilote Prodrive compte actuellement 3′40″ d'avance sur Carlos Sainz et n'est plus qu'à 25 minutes de son rival espagnol et leader du classement général dans le classement virtuel.

Sébastien Loeb, premier à entrer en piste après sa 25e victoire du jour vendredi au volant de sa Prodrive Hunter, a signé le meilleur temps de la journée jusqu'à présent au km 373, portant son avance à plus de deux minutes sur Lucas Moraes et près de 4 minutes 30 sur Seth Quintero. Le deuxième de l'année dernière se bat avec acharnement pour remporter son premier Dakar. Il était encore à 20 minutes du leader Sainz, actuellement à la cinquième place du jour.

Après la plus longue étape, Loeb a fêté sa troisième victoire du jour en 2024 avec son 26e meilleur temps, 7:06 minutes devant Moraes, 9:47 minutes devant son partenaire Prodrive Nasser Al-Attiyah et 10:31 minutes sur Sainz. Seth Quintero et son copilote allemand Dennis Zenz se sont classés septièmes du jour (+ 17:16) après avoir été virtuellement en tête au début. Ils ne jouent aucun rôle dans le classement intermédiaire en raison de l'énorme pénalité de temps de 35:15:00.

46e Rallye Dakar 2024 Résultat de la 7e des 12 spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 4:56:39 2 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 7:06 3 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 9:47 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 10:31 5 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 10:37 6 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 12:57 7 Quintero/Zenz (US/D), Toyota + 17:16 8 Krotov/Zhaltsov (KSZ), Toyota + 23:13 9 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 25:22 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 26:07