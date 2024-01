Tappa 7: Loeb all'attacco contro il leader Sainz

Sainz ha salvato il suo vantaggio nella settima tappa con l'Audi RS Q-etron e quindi le sue speranze di vincere il Rally Dakar per la quarta volta all'età di 61 anni. Ma dietro di lui c'è Sébastien Loeb, che punta al suo primo trionfo nella leggendaria classica del cross-country alla nona partenza con il Prodrive Hunter. E sta lottando ferocemente per questo al quinto Rally Dakar in Arabia Saudita. Con il suo 26° miglior tempo e la sua terza vittoria di tappa nel 2024, il secondo classificato dello scorso anno, dopo la sfortuna di Mattias Ekström, ha ridotto il suo tempo da 29 a 19 minuti, il che significa che il nove volte detentore del record di rally Loeb ha ancora la possibilità di ottenere la sua prima vittoria nel deserto per Prodrive.

Come nell'edizione dello scorso anno con il tedesco Timo Gottschalk, il brasiliano Lucas Moraes, a bordo della Toyota Hilux ora ufficiale Gazoo Racing, è in corsa per il podio, ma è a 1:00:35 ore da Sainz.

Il 46° Rally Dakar ha iniziato la sua seconda settimana con la quinta edizione in Arabia Saudita, dopo il giorno di riposo a Riyadh con la tappa più lunga. La settima delle dodici tappe ha coperto 873 km da Riyadh ad Al Duwadimi, dove il Rally Dakar ha trascorso la notte di domenica 7 gennaio 2024, di cui 483 km è stata la settima tappa con il miglior tempo. Dopo un meritato giorno di riposo per i concorrenti ancora in gara, questa tappa mista ha riportato i partecipanti nel vivo dell'azione. La prima parte è stata un labirinto di canyon con continui cambi di direzione. Infine, gli esperti surfisti delle dune hanno potuto mettere alla prova le loro abilità in un intenso tratto di dune.

Alcuni hanno iniziato la seconda settimana con altre sei tappe, riposati ed energici. Il ventunenne statunitense Seth Quintero e il suo copilota tedesco Dennis Zenz sono partiti alla grande al loro debutto con la Toyota Hilux a trazione integrale. Al 134° chilometro, guidavano la classifica virtuale giornaliera con 28 secondi di vantaggio su Guerlain Chicherit e un minuto su Lucas Moraes, entrambi su Toyota Hilux. Il leader Carlos Sainz era in ottava posizione con l'Audi RS Q-etron, con un ritardo di ben 5:25 minuti. A questo punto, il suo collega Audi e precedente secondo classificato, Mattias Ekström, si trovava al chilometro 51, in attesa dell'aiuto del camion da corsa con le sospensioni danneggiate.

Lucas Moraes ha fatto segnare il miglior tempo al chilometro 213, superando Seth Quintero e relegandolo in P2, a 35 secondi di distanza. Il vincitore di venerdì, Sébastien Loeb, pur non essendo presente nel radar dei tempi, ha accusato un ritardo di 55 secondi dal brasiliano Moraes. Sainz era virtualmente quinto, con un ritardo di 3:38.

Sébastien Loeb, ancora non presente nel radar dei tempi, ha strappato il comando a Lucas Moraes al chilometro 311 con un vantaggio di 52 secondi. Il pilota della Prodrive ha attualmente un vantaggio di 3′40″ su Carlos Sainz ed è quindi a soli 25 minuti dal rivale spagnolo e leader della classifica virtuale.

Sébastien Loeb, che è stato il primo a scendere in pista con il suo Prodrive Hunter dopo la 25a vittoria di venerdì, ha fatto segnare il tempo più veloce della giornata al chilometro 373 e ha esteso il suo vantaggio a più di due minuti su Lucas Moraes e a quasi 4:30 minuti su Seth Quintero. Il secondo classificato dello scorso anno sta lottando strenuamente per il suo primo trionfo alla Dakar. Loeb si trova ancora a 20 minuti dal leader Sainz, attualmente al quinto posto della giornata.

Dopo la tappa più lunga, Loeb ha festeggiato la sua terza vittoria di tappa del 2024 con il suo 26° tempo, 7:06 minuti davanti a Moraes, 9:47 minuti davanti al compagno della Prodrive Nasser Al-Attiyah e 10:31 minuti dietro a Sainz. Seth Quintero e il suo copilota tedesco Dennis Zenz hanno concluso la giornata al settimo posto (+17:16) dopo aver inizialmente preso un vantaggio virtuale. A causa dell'enorme penalità di tempo di 35:15:00 ore, non hanno alcun ruolo nella classifica intermedia.

46° Rally Dakar 2024 Risultato della 7a delle 12 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 4:56:39 2 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 7:06 3 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 9:47 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 10:31 5 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 10:37 6 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 12:57 7 Quintero/Zenz (US/D), Toyota + 17:16 8 Krotov/Zhaltsov (KSZ), Toyota + 23:13 9 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 25:22 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 26:07