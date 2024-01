Etapa 7: Loeb na ofensiva contra o líder Sainz

Sébastien Loeb ainda tem cinco etapas pela frente no 46º Rali Dakar para conseguir a sua primeira vitória na clássica prova de todo-o-terreno. No entanto, depois do seu terceiro melhor tempo em 2024, ainda está 19 minutos atrás de Carlos Sainz.

Sainz salvou a sua liderança na sétima etapa com o Audi RS Q-etron e, assim, as suas esperanças de vencer o Rali Dakar pela quarta vez aos 61 anos de idade. Mas atrás dele está Sébastien Loeb, que está a tentar o seu primeiro triunfo no lendário clássico de todo-o-terreno na nona etapa com o Prodrive Hunter. E está a lutar ferozmente por isso no quinto Rali Dakar na Arábia Saudita. Com o seu 26º melhor tempo e a sua terceira vitória na etapa de 2024, o segundo classificado do ano passado, após o azar de Mattias Ekström, reduziu agora o seu tempo de 29 para 19 minutos, o que significa que o nove vezes detentor do recorde de rali, Loeb, ainda tem uma hipótese de conquistar a sua primeira vitória no deserto para a Prodrive.

Tal como no ano passado, com o alemão Timo Gottschalk, o brasileiro Lucas Moraes, na Toyota Hilux oficial da Gazoo Racing, está a caminho de um pódio, mas está 1:00:35 horas atrás de Sainz.

O 46º Rali Dakar iniciou a sua segunda semana com a sua quinta edição na Arábia Saudita, após o dia de descanso em Riade com a etapa mais longa. A sétima de doze etapas percorreu 873 km de Riade a Al Duwadimi, onde o Rali Dakar passou a noite de domingo, 7 de janeiro de 2024, 483 km dos quais foram a sétima etapa com o melhor tempo. Após um merecido dia de descanso para os concorrentes ainda em prova, esta etapa mista voltou a colocar os participantes no meio da ação. A primeira parte foi um labirinto de desfiladeiros com constantes mudanças de direção. Finalmente, os surfistas experientes puderam pôr à prova as suas capacidades numa intensa secção de dunas.

Alguns começaram a segunda semana com mais seis etapas, descansados e cheios de energia. O norte-americano Seth Quintero, de 21 anos, e o seu copiloto alemão Dennis Zenz, começaram bem a sua estreia com a Toyota Hilux de tração às quatro rodas. Aos 134 quilómetros, lideravam a classificação diária virtual com 28 segundos de vantagem sobre Guerlain Chicherit e um minuto sobre Lucas Moraes, ambos também numa Toyota Hilux. O líder Carlos Sainz ocupa a oitava posição no Audi RS Q-etron, com um atraso de 5:25 minutos. Nesta altura, o seu colega da Audi e anterior segundo classificado da geral, Mattias Ekström, estava no quilómetro 51, à espera de ajuda do camião de corrida com a suspensão danificada.

Lucas Moraes estabeleceu o melhor tempo até ao momento ao quilómetro 213, ultrapassando Seth Quintero e relegando-o para P2, com 35 segundos de atraso. O vencedor de sexta-feira, Sébastien Loeb, apesar de não estar no radar de tempos, ficou a 55 segundos do brasileiro Moraes. Sainz estava virtualmente em quinto lugar, 3s38 atrás.

Sébastien Loeb, ainda sem estar no radar de tempos, arrebatou a liderança a Lucas Moraes ao quilómetro 311 com uma vantagem de 52 segundos. O piloto da Prodrive tem atualmente uma vantagem de 3′40″ sobre Carlos Sainz e está, portanto, a apenas 25 minutos do seu rival espanhol e líder da classificação geral virtual.

Sébastien Loeb, que foi o primeiro carro a entrar em pista no seu Prodrive Hunter depois da sua 25ª vitória do dia na sexta-feira, estabeleceu o tempo mais rápido do dia até agora no quilómetro 373 e aumentou a sua vantagem para mais de dois minutos sobre Lucas Moraes e quase 4:30 minutos sobre Seth Quintero. O segundo classificado do ano passado está a lutar ferozmente pelo seu primeiro triunfo no Dakar. Ele ainda estava 20 minutos atrás do líder Sainz, atualmente em quinto lugar no dia.

Após a etapa mais longa, Loeb celebrou a sua terceira vitória na etapa de 2024 com o 26º tempo, 7:06 minutos à frente de Moraes, 9:47 minutos à frente do parceiro da Prodrive Nasser Al-Attiyah e 10:31 minutos atrás de Sainz. Seth Quintero e o seu copiloto alemão Dennis Zenz terminaram em sétimo lugar no dia (+17:16), depois de terem assumido inicialmente uma liderança virtual. Devido à enorme penalização de tempo de 35:15:00 horas, não têm qualquer papel na classificação intermédia.

46º Rali Dakar 2024 Resultado na 7ª de 12 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo/Dif. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 4:56:39 2 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 7:06 3 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 9:47 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 10:31 5 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 10:37 6 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 12:57 7 Quintero/Zenz (US/D), Toyota + 17:16 8 Krotov/Zhaltsov (KSZ), Toyota + 23:13 9 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 25:22 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 26:07