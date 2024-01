Carlos Sainz : "10 minutes, c'est beaucoup".

Le triple vainqueur Carlos Sainz, 4e de l'épreuve à plus de 10 minutes de Loeb, a conservé sa place de leader au général, mais le pilote Audi ne compte plus que 19 minutes d'avance sur le Français, vainqueur du jour.

"Une journée assez difficile avec la navigation. Nous avons aussi eu une crevaison. Je pense que Séb s'est vraiment bien débrouillé. Dix minutes, c'est plutôt beaucoup. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé avec Ekström. Nous verrons bien".

Sébastien Loeb : "Nous avons eu une bonne étape".

Le pilote Hunter, premier à entrer en piste dimanche, a profité des problèmes de l'ancien deuxième Mattias Ekström pour se hisser à la deuxième place du classement général, 19 minutes derrière Carlos Sainz.

"Nous avons eu une bonne étape. Pas de grosses erreurs. La navigation était vraiment difficile. Nous étions la première voiture. Nous devions atteindre la ligne d'arrivée. Nous étions vraiment concentrés sur notre travail. Nous avons mis beaucoup de pression et essayé d'être très consciencieux dans les parties difficiles de la navigation, et nous l'avons très bien fait".

Lucas Moraes : "Je crois toujours à la victoire"

Lucas Moraes, deuxième de la spéciale à 7'06'' de Loeb, est désormais troisième au général, à plus d'une heure de Carlos Sainz.

Lucas Moraes : "C'était très, très difficile, surtout parce que nous étions la troisième voiture sur la route pendant presque toute l'étape. En gros, sans traces, c'est vraiment difficile de rouler entre les rochers. Nous avons juste eu une petite crevaison, peut-être à 50 km de la fin, donc nous avons décidé de continuer et de terminer sur la jante. Je suis désolé pour l'équipe pour ça, mais je pense que ça valait le coup. Donc, nous voilà".

Nasser Al Attiyah :

"Un point faible auquel nous devons remédier".

Le quintuple vainqueur Nasser Al Attiyah a survécu à deux crevaisons et, malgré une barre transversale cassée, a terminé dans le top 3 de la septième étape, à moins de 10 minutes de son coéquipier Sébastien Loeb. Le Qatari n'est plus en course pour la victoire, mais il reste déterminé à mettre le feu aux poudres dans la deuxième moitié de la course pour marquer des points importants au championnat du monde.

Nasser Al-Attiyah : "Nous avons subi deux crevaisons. Après la deuxième, la voiture s'est mise à tanguer et c'est là que nous avons réalisé qu'un bras de suspension arrière était cassé. C'est un point faible de la voiture que nous devons corriger. Malgré tout, nous avons terminé en tête. Troisième, ce qui est un bon résultat".

46e Rallye Dakar 2024 Résultat de la 7e des 12 spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 4:56:39 2 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 7:06 3 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 9:47 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 10:31 5 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 10:37 6 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 12:57 7 Quintero/Zenz (US/D), Toyota + 17:16 8 Krotov/Zhaltsov (KSZ), Toyota + 23:13 9 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 25:22 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 26:07