Carlos Sainz: "10 minuti sono tanti".

"Una giornata piuttosto difficile per la navigazione. Abbiamo anche avuto una foratura. Penso che Séb sia stato molto bravo. 10 minuti sono davvero tanti. Non so cosa sia successo a Ekström. Vedremo".

Sébastien Loeb: "Abbiamo fatto una buona tappa".

Il pilota della Hunter, che è stato il primo a scendere in pista domenica, ha approfittato dei problemi del precedente secondo classificato, Mattias Ekström, e si è portato al secondo posto in classifica generale, a 19 minuti da Carlos Sainz.

"Abbiamo fatto una buona tappa. Non ci sono stati grossi errori. La navigazione era davvero difficile. Eravamo la prima vettura, quindi... Dovevamo arrivare al traguardo. Eravamo molto concentrati sul nostro lavoro. Abbiamo spinto molto e abbiamo cercato di essere molto coscienziosi nelle sezioni di navigazione difficili e siamo andati molto bene".

Lucas Moraes: "Credo ancora nella vittoria".

Lucas Moraes, secondo nella prova speciale a 7:06 minuti da Loeb, si trova ora al terzo posto in classifica generale, a oltre un'ora da Carlos Sainz.

Lucas Moraes: "È stato molto, molto difficile, soprattutto perché siamo stati la terza macchina sulla strada per la maggior parte della tappa. In pratica, senza corsie è davvero difficile guidare tra le rocce. Abbiamo avuto una sola piccola foratura, a circa 50 km dalla fine, quindi abbiamo deciso di continuare e di finire sul cerchio. Mi dispiace per la squadra, ma credo che ne sia valsa la pena. Quindi, eccoci qua".

Nasser Al Attiyah:

"Un punto debole che dobbiamo correggere".

Il cinque volte vincitore Nasser Al Attiyah ha superato due forature per concludere la settima tappa tra i primi tre, nonostante la rottura di un osso sacro, a meno di 10 minuti dal suo compagno di squadra Sébastien Loeb. Il qatariota non è più in lizza per la vittoria, ma è ancora determinato a far esplodere i fuochi d'artificio per ottenere punti importanti nel WRC nella seconda parte della gara.

Nasser Al-Attiyah: "Abbiamo subito due forature. Dopo la seconda, l'auto ha iniziato a rotolare e a quel punto ci siamo resi conto che un braccio posteriore era rotto. È un punto debole di questa vettura che dobbiamo sistemare. Tuttavia, siamo finiti in testa. Terzo, che è un buon risultato".

46° Rally Dakar 2024 Risultato della 7ª tappa su 12 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 4:56:39 2 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 7:06 3 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 9:47 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 10:31 5 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 10:37 6 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 12:57 7 Quintero/Zenz (US/D), Toyota + 17:16 8 Krotov/Zhaltsov (KSZ), Toyota + 23:13 9 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 25:22 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 26:07