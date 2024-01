Etapa 7: Séptimo puesto para el mini-piloto Vaidotas Zala De Toni Hoffmann X-raid En la séptima etapa del 46º Rally Dakar, Vaidotas Zala en el Mini del equipo alemán X-raid mejoró hasta el séptimo puesto, Krzysztof Holowczyc ocupó el 19º lugar. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

La ruta del Dakar vuelve al Mar Rojo en la segunda mitad. Después de que los equipos X-raid se recuperaran un poco de los esfuerzos de la primera semana del Dakar en el día de descanso, empezaron la séptima etapa el domingo. Vaidotas Zala y Paulo Fiuza terminaron la etapa de 483 kilómetros en séptimo lugar en el Mini JCW Rally Plus. Krzysztof Holowczyc y Lukasz Kurzeja terminaron 19º en el Mini JCW Rally Plus. El equipo X-raid 1000R Turbo side-by-side Annett Quandt / Annie Seel terminó el día en 24ª posición.



Sus compañeros de equipo Pál Lónyai y Filippo Ippolito abandonaron la etapa antes de tiempo. Lónyai seguía luchando con las consecuencias de su colisión en la sexta etapa. Por ello, decidió dirigirse pronto al vivac de Al Duwadimi.



Zala y Fiuza empezaron la etapa en 20ª posición y viajaban rápido. A mitad de la etapa, su tiempo estaba entre los 10 primeros y, como no cometieron ningún error de navegación, se aseguraron el séptimo puesto.



La ruta del Dakar lleva ahora a los participantes de vuelta al Mar Rojo. Mañana continuarán hacia el norte, desde Al Duwadimi hasta Ha'il. En total, 778 kilómetros, de los que 458 serán contrarreloj. Arena y dunas esperan a los participantes en la salida. El final de la etapa será por caminos de grava.



Vaidotas Zala: "Otra etapa con una navegación complicada. Paulo ha hecho un buen trabajo. Nuestra posición de salida era buena, pero hemos pasado los últimos 70 kilómetros entre el polvo de dos Toyota. Ha sido muy frustrante. Pero en general, estamos conduciendo y disfrutando del MINI y de la etapa. Aún nos quedan cinco días". (X-raid)