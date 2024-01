Etape 7 : Septième place pour le mini-pilote Vaidotas Zala

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand X-raid Lors de la septième étape du 46e Rallye Dakar, Vaidotas Zala s'est hissé à la septième place intermédiaire dans la Mini de l'équipe allemande X-raid, tandis que Krzysztof Holowczyc a pris la 19e place. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

La route du Dakar revient à la mer Rouge dans sa deuxième moitié. Après avoir récupéré un peu de la fatigue de la première semaine du Dakar lors de la journée de repos, les équipages X-raid ont pris le départ de la septième étape dimanche. Vaidotas Zala et Paulo Fiuza ont terminé la spéciale de 483 kilomètres à la septième place avec la Mini JCW Rally Plus. Krzysztof Holowczyc et Lukasz Kurzeja ont pris la 19e place dans la Mini JCW Rally Plus. L'équipage X-raid 1000R Turbo side-by-side Annett Quandt / Annie Seel a terminé la journée en 24e position.



Leurs coéquipiers Pál Lónyai et Filippo Ippolito ont quitté l'épreuve avant la fin. Lónyai devait encore lutter contre les conséquences de son choc de la sixième étape. Il a donc décidé de se rendre prématurément au bivouac d'Al Duwadimi.



Zala et Fiuza avaient commencé la spéciale en 20e position et étaient rapides. A mi-parcours, leur temps se situait dans le top 10 et, comme ils n'ont pas commis d'erreur de navigation, ils ont décroché la septième place.



La route du Dakar va maintenant ramener les participants vers la mer Rouge. Demain, ils partiront d'Al Duwadimi pour se rendre au nord, à Ha'il. Au total, 778 kilomètres sont au programme, dont 458 km contre la montre pour les équipages. Au début, du sable et des dunes attendent encore les participants. La fin de l'épreuve se déroulera sur des routes de terre.



Vaidotas Zala : "Une autre étape avec une navigation délicate. Paulo a bien fait son travail. Notre position de départ était bonne, mais nous avons passé les 70 derniers kilomètres dans la poussière de deux Toyota. C'était très frustrant. Mais dans l'ensemble, nous nous contentons de rouler et de profiter de la MINI et de l'étape. Il nous reste encore cinq jours !" (X-raid)