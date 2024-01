Tappa 7: settimo posto per il mini-corridore Vaidotas Zala

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco X-raid Nella settima tappa del 46° Rally Dakar, Vaidotas Zala con la Mini del team tedesco X-raid ha raggiunto il settimo posto, Krzysztof Holowczyc il 19°.

Il percorso della Dakar riporta al Mar Rosso nella seconda metà. Dopo che gli equipaggi degli X-raid si sono ripresi un po' dalle fatiche della prima settimana di Dakar nel giorno di riposo, hanno iniziato la settima tappa domenica. Vaidotas Zala e Paulo Fiuza hanno concluso la tappa di 483 chilometri al settimo posto con la Mini JCW Rally Plus. Krzysztof Holowczyc e Lukasz Kurzeja hanno concluso al 19° posto nella Mini JCW Rally Plus. L'equipaggio di X-raid 1000R Turbo Annett Quandt / Annie Seel ha concluso la giornata in 24a posizione.



I loro compagni di squadra Pál Lónyai e Filippo Ippolito hanno abbandonato la tappa in anticipo. Lónyai era ancora alle prese con le conseguenze della collisione subita nella sesta tappa. Ha quindi deciso di raggiungere in anticipo il bivacco di Al Duwadimi.



Zala e Fiuza hanno iniziato la tappa al 20° posto e stavano viaggiando velocemente. A metà tappa, il loro tempo era nella top 10 e, non avendo commesso errori di navigazione, si sono assicurati il settimo posto.



Il percorso della Dakar riporta ora i partecipanti sul Mar Rosso. Domani proseguiranno verso nord, da Al Duwadimi a Ha'il. Il programma prevede un totale di 778 chilometri, 458 dei quali saranno percorsi dagli equipaggi contro il tempo. Sabbia e dune attendono i partecipanti alla partenza. La fine della tappa sarà su strade sterrate.



Vaidotas Zala: "Un'altra tappa con una navigazione difficile. Paulo ha fatto un buon lavoro. La nostra posizione di partenza era buona, ma abbiamo passato gli ultimi 70 chilometri nella polvere di due Toyota. È stato molto frustrante. Ma nel complesso, stiamo guidando e ci stiamo godendo la MINI e la tappa. Mancano ancora cinque giorni alla fine!". (X-raid)