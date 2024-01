Etapa 7: Sétimo lugar para o mini-piloto Vaidotas Zala

Na sétima etapa do 46º Rali Dakar, Vaidotas Zala, no Mini da equipa alemã X-raid, subiu ao sétimo lugar, Krzysztof Holowczyc ficou em 19º lugar.

O trajeto do Dakar conduz de novo ao Mar Vermelho na segunda metade. Depois de as equipas do X-raid terem recuperado um pouco dos esforços da primeira semana do Dakar, no dia de descanso, iniciaram a sétima etapa no domingo. Vaidotas Zala e Paulo Fiuza terminaram a etapa de 483 quilómetros em sétimo lugar no Mini JCW Rally Plus. Krzysztof Holowczyc e Lukasz Kurzeja terminaram em 19º lugar no Mini JCW Rally Plus. A equipa X-raid 1000R Turbo Annett Quandt / Annie Seel terminou o dia na 24ª posição.



Os seus companheiros de equipa Pál Lónyai e Filippo Ippolito abandonaram a etapa cedo. Lónyai ainda se debatia com as consequências da sua colisão na sexta etapa. Por isso, decidiu dirigir-se mais cedo para o acampamento em Al Duwadimi.



Zala e Fiuza começaram a etapa em 20º lugar e estavam a andar depressa. A meio da etapa, o seu tempo estava no top 10 e, como não cometeram nenhum erro de navegação, garantiram o sétimo lugar.



A rota do Dakar leva agora os participantes de volta ao Mar Vermelho. Amanhã, continuarão em direção a norte, de Al Duwadimi a Ha'il. No total, estão previstos 778 quilómetros, dos quais 458 km serão percorridos em contrarrelógio. Areia e dunas aguardam os participantes no início. O final da etapa será feito em estradas de gravilha.



Vaidotas Zala: "Mais uma etapa com uma navegação complicada. O Paulo fez um bom trabalho. A nossa posição de partida era boa, mas passámos os últimos 70 quilómetros no pó de dois Toyotas. Foi muito frustrante. Mas, no geral, estamos apenas a conduzir e a desfrutar do MINI e da etapa. Ainda temos cinco dias pela frente! (X-raid)