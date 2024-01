Etape 7 : Lucas Moraes ne lâche pas le morceau

Deuxième place du jour lors de la septième étape du 46e Rallye Dakar pour Lucas Moraes et Armand Monleon, ils remontent à la troisième place du classement général, Giniel de Villiers et Dennis Murphy à la cinquième place.

La deuxième semaine du Dakar 2024 a débuté par la septième étape de l'épreuve, entre la capitale saoudienne Riyad et la ville d'Al Duwadimi à l'ouest. Décrite par les équipes comme "extrêmement dure et délicate", elle comprenait une section chronométrée de 483 km sur des pistes caillouteuses, du sable et des dunes. Mais pour Lucas Moraes et Armand Monleon du Toyota Gazoo Racing, la journée a été précieuse puisqu'ils ont réalisé le deuxième meilleur temps, à seulement 7:06 minutes du vainqueur de l'étape, Sébastien Loeb (Hunter).

Ils n'ont perdu un peu de temps sur les leaders qu'en raison d'une crevaison insidieuse en fin d'étape. Ils sont parvenus à amener la voiture à l'arrivée sans changer de roue, bien que le pneu soit descendu jusqu'à la jante à l'arrivée. Ils sont néanmoins remontés à la troisième place du classement général, à 1 h 00 min 35 s du leader Carlos Sainz (Audi). De plus, ils n'étaient plus qu'à 40 minutes de la deuxième place, et comme il reste encore cinq étapes difficiles, tout peut encore arriver.

Seth Quintero et son copilote Dennis Zenz ont été le deuxième équipage GR DKR Hilux T1U le plus rapide de cette étape. Le pilote californien et son navigateur allemand ont enregistré le neuvième temps le plus rapide de l'étape et n'ont perdu que du temps en raison d'une navigation difficile au début de l'étape et d'un problème d'alternateur dans leur voiture plus tard dans la journée. Ils ont perdu 17:16 minutes sur les vainqueurs de l'étape ce jour-là, mais restent malheureusement hors compétition au classement général, où ils occupent la 41e place au total après un contretemps technique lors de la semaine d'ouverture de la course.

Les trois équipages sud-africains de TGR ont suivi leurs deux coéquipiers, Giniel de Villiers et Dennis Murphy ayant parcouru la majeure partie de la septième étape en compagnie de Seth Quintero et Dennis Zenz. Ils ont également rencontré quelques problèmes de navigation, mais ont tout de même réalisé le onzième temps de l'étape, à seulement huit minutes de leurs coéquipiers. Giniel et Dennis se sont classés cinquièmes au total, à 1h40'07'' de la tête de course.

Guy Botterill, l'un des deux pilotes rookies de l'équipe, a fait preuve d'un rythme remarquable lors de la semaine d'ouverture de l'épreuve. Accompagné de son copilote expérimenté Brett Cummings, Guy a largement évité tout problème, ce qui le place dans le top 10 du rallye. Le dernier duo TGR, composé du pilote rookie Saood Variawa et de son copilote François Cazalet, a perdu du temps lors de la septième étape en raison d'un problème avec le différentiel arrière de leur voiture. Ils ont dû s'arrêter et faire le plein d'huile avant de pouvoir repartir. Ils ont également subi une crevaison. Ils ont chuté à la 21e place du classement général.

Lucas Moraes : "Nous avons eu une belle étape parce qu'en gros, nous avons ouvert l'étape ensemble avec Sainz et Loeb dès le début. Et nous avons réussi à atteindre un bon rythme. Juste avant le départ, c'était très difficile et Armand a fait un super travail. Pour nous, il était important de maintenir le rythme. Vers la fin, nous avons eu une crevaison sournoise, peut-être à 40 km de l'arrivée, et nous avons décidé de continuer parce que la pression diminuait très lentement. Nous avons donc dû rouler beaucoup plus lentement pour atteindre l'arrivée. Nous sommes remontés à la troisième place du classement général. Nous nous sommes battus pour le podium et nous avons encore un long rallye devant nous. Et nous étions heureux que l'équipe ait une fois de plus livré une superbe voiture".

Seth Quintero : "Aujourd'hui, c'était vraiment très amusant. J'ai vraiment apprécié l'étape. Elle a commencé assez lentement, du moins je le pensais, juste pour économiser du carburant. Mais il semble que nous ayons mené toute la journée. Et puis, malheureusement, un petit problème d'alternateur. Nous avons perdu de la puissance et beaucoup de temps. Et je suis arrivé à un waypoint où j'ai fait un petit demi-tour. Sinon, c'était une super journée. L'équipe a réussi. Tout a été réparé. Il nous reste cinq jours, donc ce sera encore plus amusant".

Giniel de Villiers : "Une longue journée avec une navigation très difficile. Je ne sais pas comment les gars en tête ont fait, mais ils ont fait un travail incroyable. Nous avons eu un peu de mal et nous sommes restés longtemps avec Seth. Nous nous sommes tous les deux perdus assez longtemps. Plus de dix minutes à un endroit, je crois, à la recherche du bon chemin. C'était une étape difficile, et nous avons perdu un peu trop de temps avec la navigation. Au moins, nous sommes là, alors nous allons nous battre à nouveau". (Toyota)

46e Rallye Dakar 2024 Résultat de la 7e des 12 spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 4:56:39 2 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 7:06 3 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 9:47 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 10:31 5 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 10:37 6 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 12:57 7 Quintero/Zenz (US/D), Toyota + 17:16 8 Krotov/Zhaltsov (KSZ), Toyota + 23:13 9 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 25:22 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 26:07