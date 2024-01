Tappa 7: Lucas Moraes rimane in palla

La seconda settimana della Dakar 2024 è iniziata con la settima tappa dell'evento, che si è svolta tra la capitale saudita Riyadh e la città di Al Duwadimi, nella parte occidentale. La giornata è stata descritta dai team come "estremamente dura e insidiosa" e consisteva in un tratto cronometrato di 483 chilometri su piste sassose, sabbia e dune. Ma per Lucas Moraes e Armand Monleon del Toyota Gazoo Racing la giornata ha portato un risultato prezioso, visto che hanno ottenuto il secondo tempo, a soli 7:06 minuti dal vincitore della tappa Sébastien Loeb (Hunter).

Hanno perso tempo sui leader solo a causa di una foratura lenta verso la fine della tappa. Sono riusciti a portare l'auto al traguardo senza cambiare la ruota, anche se il pneumatico è sceso fino al cerchione. Ciononostante, sono saliti al terzo posto in classifica generale, a 1:00:35 ore dal leader Carlos Sainz (Audi). Inoltre, sono a soli 40 minuti dal secondo posto e, con cinque difficili tappe ancora da affrontare, tutto può ancora accadere.

Seth Quintero e il copilota Dennis Zenz sono stati il secondo equipaggio più veloce del GR DKR Hilux T1U in questa tappa. Il pilota californiano e il suo navigatore tedesco hanno registrato il nono tempo della tappa e hanno perso tempo solo a causa di una navigazione difficile all'inizio della tappa e di un problema all'alternatore della loro auto nel corso della giornata. Hanno perso 17:16 minuti rispetto ai vincitori della tappa, ma purtroppo restano fuori dalla classifica generale, dove sono al 41° posto dopo un contrattempo tecnico nella settimana di apertura della gara.

I tre team sudafricani del TGR hanno seguito i loro due compagni di squadra, con Giniel de Villiers e Dennis Murphy che hanno percorso gran parte della settima tappa insieme a Seth Quintero e Dennis Zenz. Anche loro hanno incontrato alcuni problemi di navigazione, ma hanno comunque ottenuto l'undicesimo tempo della tappa, a soli otto minuti dai loro compagni di squadra. Giniel e Dennis sono al quinto posto in classifica generale, a 1:40:07 ore dai leader.

Guy Botterill, uno dei due piloti esordienti della squadra, ha dimostrato un ritmo notevole nella settimana di apertura dell'evento. Insieme all'esperto copilota Brett Cummings, Guy ha evitato in gran parte qualsiasi problema, finendo nella top 10 del rally. L'ultimo duo TGR, composto dal pilota esordiente Saood Variawa e dal copilota Francois Cazalet, ha perso tempo nella settima tappa a causa di un problema al differenziale posteriore dell'auto. Hanno dovuto fermarsi e rabboccare l'unità con l'olio prima di poter continuare. Hanno anche subito una foratura. Sono scesi al 21° posto nella classifica generale.

Lucas Moraes: "Abbiamo disputato un'ottima tappa perché abbiamo praticamente aperto la tappa insieme a Sainz e Loeb fin dall'inizio. E siamo riusciti a stabilire un buon ritmo. Era molto difficile prima della partenza e Armand ha fatto un ottimo lavoro. Era importante per noi mantenere il ritmo. Verso la fine abbiamo forato lentamente, a circa 40 km dall'arrivo, e abbiamo deciso di continuare perché la pressione scendeva molto lentamente. Abbiamo quindi dovuto rallentare molto per arrivare al traguardo. Siamo saliti al terzo posto in classifica generale. Eravamo in lotta per il podio e abbiamo ancora un lungo rally davanti a noi. Siamo stati contenti che la squadra abbia fornito ancora una volta un'ottima vettura".

Seth Quintero: "Oggi è stato davvero divertente. La tappa mi è piaciuta molto. È iniziata piuttosto lentamente, o almeno così pensavo, per risparmiare carburante. Ma sembra che siamo stati in testa per tutto il giorno. Poi, purtroppo, un piccolo problema all'alternatore. Abbiamo perso potenza e molto tempo. Sono arrivato a un waypoint e ho fatto una piccola inversione di marcia. A parte questo, è stata una giornata fantastica. La squadra ha risolto tutto. Tutto è stato sistemato. Mancano ancora cinque giorni, quindi sarà molto più divertente".

Giniel de Villiers: "Una lunga giornata con una navigazione molto difficile. Non so come abbiano fatto i ragazzi davanti, ma hanno fatto un lavoro incredibile. Abbiamo faticato un po' e siamo stati con Seth per molto tempo. Ci siamo persi entrambi per molto tempo. Credo che a un certo punto abbiamo perso più di 10 minuti per cercare la strada giusta. È stata una tappa difficile e abbiamo perso un po' troppo tempo nella navigazione. Almeno siamo qui, quindi lotteremo ancora". (Toyota)

46° Rally Dakar 2024 Risultato della 7ª tappa su 12 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 4:56:39 2 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 7:06 3 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 9:47 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 10:31 5 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 10:37 6 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 12:57 7 Quintero/Zenz (US/D), Toyota + 17:16 8 Krotov/Zhaltsov (KSZ), Toyota + 23:13 9 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 25:22 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 26:07