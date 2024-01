Etapa 7: Lucas Moraes não perde a bola

A segunda semana do Dakar 2024 começou com a sétima etapa do evento, que decorreu entre a capital saudita, Riade, e a cidade de Al Duwadimi, no oeste. O dia foi descrito pelas equipas como "extremamente duro e complicado" e consistiu num troço cronometrado de 483 quilómetros sobre pistas pedregosas, areia e dunas. Mas para Lucas Moraes e Armand Monleon, da Toyota Gazoo Racing, o dia trouxe um resultado valioso, uma vez que fizeram o segundo melhor tempo, apenas 7:06 minutos atrás do vencedor da etapa, Sébastien Loeb (Hunter).

Só perderam algum tempo para os líderes devido a um furo lento no final da etapa. Conseguiram levar o carro até ao fim sem trocar a roda, apesar de o pneu ter caído até à jante no final. No entanto, passaram para o terceiro lugar da geral, a 1:00:35 horas do líder Carlos Sainz (Audi). Estão também a apenas 40 minutos do segundo lugar e, com cinco etapas difíceis pela frente, tudo pode ainda acontecer.

Seth Quintero e o copiloto Dennis Zenz foram a segunda equipa mais rápida da GR DKR Hilux T1U nesta etapa. O piloto californiano e o seu navegador alemão registaram o nono melhor tempo da etapa e só perderam tempo devido a uma navegação difícil no início da etapa, bem como a um problema com o alternador do seu carro no final do dia. Perderam 17:16 minutos para os vencedores da etapa, mas infelizmente continuam fora da luta na classificação geral, onde ocupam o 41º lugar depois de um contratempo técnico na semana de abertura da prova.

As três equipas sul-africanas da TGR seguiram os seus dois companheiros de equipa, com Giniel de Villiers e Dennis Murphy a percorrerem a maior parte da sétima etapa juntamente com Seth Quintero e Dennis Zenz. Também eles tiveram alguns problemas de navegação, mas mesmo assim conseguiram o décimo primeiro tempo da etapa, a apenas oito minutos dos seus companheiros de equipa. Giniel e Dennis estão em quinto lugar na geral, a 1:40:07 horas dos líderes.

Guy Botterill, um dos dois pilotos estreantes da equipa, mostrou um ritmo notável na semana de abertura do evento. Juntamente com o experiente copiloto Brett Cummings, Guy tem evitado problemas, terminando no top 10 do rali. A última dupla da TGR, composta pelo piloto estreante Saood Variawa e pelo copiloto François Cazalet, perdeu tempo na sétima etapa devido a um problema no diferencial traseiro do seu carro. Tiveram de parar e abastecer a unidade com óleo antes de poderem continuar. Também sofreram um furo. A equipa caiu para o 21º lugar na classificação geral.

Lucas Moraes: "Fizemos uma grande etapa, porque basicamente abrimos a etapa juntamente com Sainz e Loeb desde o início. E conseguimos imprimir um bom ritmo. Foi muito difícil antes da partida e o Armand fez um ótimo trabalho. Era importante para nós manter o ritmo. Perto do fim, tivemos um furo lento, talvez 40 km antes da meta, e decidimos continuar porque a pressão estava a baixar muito lentamente. Por isso, tivemos de abrandar muito para chegar à meta. Passámos para o terceiro lugar da geral. Estávamos a lutar pelo pódio e ainda temos um longo rali pela frente. E ficámos satisfeitos por a equipa ter apresentado, mais uma vez, um excelente carro."

Seth Quintero: "Hoje foi um dia muito divertido. Gostei muito da etapa. Começou bastante devagar, ou pelo menos foi o que pensei, apenas para poupar combustível. Mas parece que estivemos a liderar o dia todo. E depois, infelizmente, um pequeno problema com o alternador. Perdemos potência e muito tempo. Cheguei a um ponto de passagem e fiz uma pequena inversão de marcha. Tirando isso, foi um dia ótimo. A equipa conseguiu fazer tudo. Está tudo arranjado. Ainda temos cinco dias pela frente, por isso vai ser muito mais divertido."

Giniel de Villiers: "Um dia longo com uma navegação muito difícil. Não sei como é que o pessoal da frente conseguiu, mas fizeram um trabalho incrível. Tivemos algumas dificuldades e estivemos com o Seth durante muito tempo. Perdemo-nos os dois durante muito tempo. Acho que mais de 10 minutos numa determinada altura, à procura da estrada certa. Foi uma etapa difícil e perdemos demasiado tempo a navegar. Pelo menos estamos aqui, por isso vamos lutar novamente." (Toyota)

46º Rali Dakar 2024 Resultado na 7ª de 12 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo/Dif. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 4:56:39 2 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 7:06 3 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 9:47 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 10:31 5 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 10:37 6 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 12:57 7 Quintero/Zenz (US/D), Toyota + 17:16 8 Krotov/Zhaltsov (KSZ), Toyota + 23:13 9 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 25:22 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 26:07