VÍDEO: In the Dust Episodio 5

Los aficionados a la aventura toman nota: "In the Dust" es una serie de vídeo producida directamente durante el Dakar en el desierto de Arabia Saudí. En este episodio, la presentadora Nicola Hume y la leyenda de los comentarios Rob Warner reciben a los dos jóvenes Cristina Gutiérrez y Tobias Ebster enun estudio especialmente montado en el vivac . Durante las 48 horas que dura el episodio, hablan de cosas que probablemente sólo se encuentren en el Dakar: Comida enlatada precocinada al sol. Dormir sin colchón. Frenar en la arena blanda para no superar el límite de velocidad de 160 km/h en las enormes dunas cuesta abajo. Navegar con precisión de metros en un desierto tres veces más grande que España. Cielos estrellados desbordantes que sólo se encuentran en la oscuridad de la soledad absoluta. Superestrellas que no consiguen montar la tienda y hacer una hoguera para compensar.

Cualquiera que quiera hacerse una idea real de lo que espera a los participantes en el rally por el desierto más duro del mundo: Estos 30 minutos son de visionado obligatorio para cualquier entusiasta del todoterreno.