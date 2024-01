VIDEO : Dans la poussière épisode 5

Uniquement sur le Rallye Dakar : Cristina Gutierrez, la femme la plus rapide dans le désert, et le motard débutant Tobias Ebster racontent de manière directe, sympathique et sans détour ce qui attend les participants sur le Dakar.

Avis aux amateurs d'aventure : "In the Dust" est une série vidéo produite directement pendant le Dakar dans le désert d'Arabie Saoudite. Dans cet épisode, la présentatrice Nicola Hume et le commentateur légendaire Rob Warner Rob Warner reçoivent dans un studio spécialement installé dans le bivouac les deux jeunes Cristina Gutiérrez et Tobias Ebster qui, après l'épisode de 48 heures, ont parlé tout naturellement de choses qui n'existent probablement que sur le Dakar : Nourriture en boîte précuite par le soleil. Dormir sans matelas. Freiner dans le sable mou pour ne pas dépasser la limite de vitesse de 160 km/h dans les immenses dunes en descente. Navigation au mètre près dans un désert trois fois plus grand que l'Espagne. Des ciels étoilés surabondants, comme on n'en trouve que dans l'obscurité d'une solitude absolue. Des superstars qui échouent à monter leur tente et qui font du feu pour compenser.

Ceux qui veulent se faire une idée réelle de ce qui attend les participants au rallye du désert le plus difficile au monde : Ces 30 minutes sont obligatoires pour tout amateur de tout-terrain.