VIDEO: Nella polvere episodio 5

Gli appassionati di avventura prendano nota: "In the Dust" è una serie video prodotta direttamente durante la Dakar nel deserto dell'Arabia Saudita. In questo episodio, la presentatrice Nicola Hume e la leggenda del commento Rob Warner accolgono i due giovani Cristina Gutiérrez e Tobias Ebster inuno studio appositamente allestito nel bivacco . Dopo le 48 ore di puntata, parlano di cose che probabilmente sono disponibili solo alla Dakar: Cibo in scatola precotto dal sole. Dormire senza materasso. Frenare sulla sabbia soffice per non superare il limite di velocità di 160 km/h sulle enormi dune in discesa. Navigare con precisione metrica in un deserto grande tre volte la Spagna. Cieli stellati traboccanti che si possono trovare solo nell'oscurità della solitudine assoluta. Superstar che non riescono a montare la tenda e ad accendere un fuoco per compensare.

Chiunque voglia farsi un'idea reale di ciò che attende i partecipanti al rally nel deserto più duro del mondo: Questi 30 minuti sono una visione obbligatoria per tutti gli appassionati di fuoristrada.