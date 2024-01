VÍDEO: In the Dust Episódio 5

Só no Rali Dakar: Cristina Gutierrez, a mulher mais rápida do deserto, e o estreante Tobias Ebster contam-nos de perto, com simpatia e sem rodeios, o que os participantes podem esperar do Dakar

Os fãs da aventura tomem nota: "In the Dust" é uma série de vídeo produzida diretamente durante o Dakar no deserto da Arábia Saudita. Neste episódio, o apresentador Nicola Hume e a lenda dos comentários Rob Warner recebem os dois jovens Cristina Gutiérrez e Tobias Ebster numestúdio especialmente montado no bivouac . Após o episódio de 48 horas, falam de coisas que provavelmente só estão disponíveis no Dakar: Comida enlatada pré-cozinhada pelo sol. Dormir sem colchão. Travar na areia macia para não ultrapassar o limite de velocidade de 160 km/h nas enormes descidas das dunas. Navegar com precisão de um metro num deserto três vezes maior do que o de Espanha. Céu estrelado transbordante que só se encontra na escuridão da solidão absoluta. Superestrelas que não conseguem montar a tenda e fazer uma fogueira para compensar.

Qualquer pessoa que queira ter uma impressão real do que espera os participantes no mais duro rali do deserto do mundo: Estes 30 minutos são de visionamento obrigatório para qualquer entusiasta de todo-o-terreno.