Etape 8 : Loeb perd sur le leader Sainz

Un point de repère manqué et le monde a changé pour les deux vainqueurs du 46e Rallye Dakar, Carlos Sainz (61 ans) sur son Audi RS Q-etron et Sébastien Loeb sur sa Prodrive Hunter. Loeb, deuxième l'an dernier et précédemment leader du classement journalier virtuel, a cherché un point de repère important dans la dernière partie de la huitième spéciale, perdant plus de cinq minutes sur le leader du classement général Sainz, qui a ainsi pris 24:47 minutes d'avance sur son poursuivant Loeb au classement général. Lucas Moraes, au volant du Toyota Hilux, a également consolidé sa troisième place au classement général (+ 1h05'13") en terminant troisième.

La huitième étape se déroulait sur un total de 678 km entre Al Duwadimi et Ha'il, dont 468 km au meilleur temps. Notre collègue Tim Althof s'est penché d'un peu plus près sur cette étape: Cette journée présentait de forts contrastes. Elle devait être un peu plus facile que les étapes précédentes. La spéciale a commencé au centre de la péninsule arabique et a conduit les concurrents vers le nord sur des pistes assez sablonneuses, mais sans grandes difficultés ou défis. Le changement de décor marquant a toutefois rappelé ensuite aux participants la nécessité de rester en alerte maximale. Ici, le sable cède la place aux pierres, la transition vers un terrain très accidenté. Les participants ont dû faire preuve d'une extrême prudence, car les pneus risquaient d'être endommagés sur le chemin de Ha'il.

Au premier point intermédiaire de la spéciale du jour, Sébastien Loeb (Prodrive Hunter) était en tête avec sept secondes d'avance sur Carlos Sainz (Audi RS Q-etron) et 26 secondes sur Guerlain Chicherit (Toyota Hilux). NasserAl Attiyah a pris la quatrième place dans le deuxième Hunter, à 36 secondes, mais le Qatari a signalé un arrêt après 62 km. Le pilote Prodrive y avait déjà perdu 75 minutes. Au km 111, Loeb avait déjà 2'20'' d'avance sur Chicherit.

Le premier tronçon convenait à Loeb. La première partie de cette spéciale comportait des sections semblables à celles du WRC, ce qui semblait être de bon augure pour Sébastien Loeb, neuf fois champion WRC. Celui-ci a réalisé le meilleur temps après 165 km, plus de trois minutes devant son rival Carlos Sainz. Au classement général virtuel, Loeb avait désormais un peu moins de 16 minutes de retard sur l'Espagnol.

Au km 179, Sébastien Loeb conservait la tête, avec 3'02'' d'avance sur Carlos Sainz et 3'31'' sur Guerlain Chicherit. A cet endroit, Sainz était toujours en tête du classement général virtuel avec 15'58'' d'avance sur Loeb. Lucas Moraes était troisième, à plus d'une heure.

Au km 366, Sébastien Loeb était toujours en tête du classement virtuel de la journée, avec 2 minutes 30 d'avance sur Guerlain Chicherit et plus de trois minutes sur Carlos Sainz.

Au km 406, Loeb a dû passer son tour car il cherchait un point de repère. Il a donc dû céder le classement virtuel du jour à Chicherit, ce qui le place à six minutes du leader du classement général, Sainz.

Mattias Ekström, qui avait perdu l'Audi RS Q-etron la veille à cause d'une suspension endommagée et qui avait été relégué au rang de "lointain", a transformé sa "colère" en meilleure performance lundi. Plus en retrait, il s'est emparé de la victoire du jour à 3'45'' de son partenaire Audi Stéphane Peterhansel, son aide dimanche, à 4'10'' de Chicherit et à 6'13'' de son coéquipier de tête Carlos Sainz. A 8h52 d'Ekström, le jeune Californien de 21 ans Seth Quintero et son copilote allemand Dennis Zenz ont pris la cinquième place de leur premier Rallye Dakar sur un Toyota Hilux à quatre roues motrices. Leur place au classement général peut être passée sous silence après la grande malchance de la première semaine du Dakar. Loeb a été classé 10e à 12:50 minutes.

46e Rallye Dakar 2024 Résultat de la 8e des 12 spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps/Diff. 1 Ekström/Bergqvist (S), Audi 3:16:15 2 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 3:45 3 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 4:10 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 6:13 5 Quintero/Zenz (US/D), Toyota + 8:52 6 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 9:41 7 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 10:51 8 Dumas/Delfino (F), Toyota + 11:11 9 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 11:18 10 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter + 12:00