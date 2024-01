Tappa 8: Loeb perde contro il leader Sainz



di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco

Red Bull

Carlos Sainz con l'Audi RS Q-etron, in corsa per una possibile quarta vittoria nel Rally Dakar, ha guadagnato un po' di spazio nell'ottava tappa a causa di un errore di Sébastien Loeb, miglior tempo per Mattias Ekström.

