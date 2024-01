Etapa 8: Loeb perde para o líder Sainz

Carlos Sainz, no Audi RS Q-etron, a caminho de uma possível quarta vitória no Rali Dakar, ganhou algum fôlego no oitavo troço devido a um erro de Sébastien Loeb, melhor tempo para Mattias Ekström.

Um waypoint falhado e o mundo no 46º Rali Dakar parecia muito diferente para os dois rivais pela vitória, Carlos Sainz (61) no Audi RS Q-etron e Sébastien Loeb no Prodrive Hunter. O vice-campeão do ano passado, Loeb, até então líder da classificação diária virtual, procurou um ponto de passagem importante na secção final da oitava etapa, perdendo mais de cinco minutos para o líder da classificação geral, Sainz, que conseguiu assim distanciar-se do seu rival Loeb por 24:47 minutos na classificação geral. Lucas Moraes, na Toyota Hilux, também consolidou o seu terceiro lugar (+ 1:05:13) na classificação geral com o terceiro lugar do dia.

A oitava etapa teve um total de 678 quilómetros de Al Duwadimi a Ha'il, 468 quilómetros dos quais com o melhor tempo. O nosso colega Tim Althof analisou mais de perto esta secção: Este dia tinha alguns contrastes fortes para oferecer. Era suposto ser um pouco mais fácil do que as etapas anteriores. A etapa especial começou no centro da Península Arábica e conduziu os concorrentes para norte, em pistas bastante arenosas, mas sem grandes dificuldades ou desafios. No entanto, a mudança de cenário que se seguiu recordou aos concorrentes a necessidade de se manterem em alerta máximo. Aqui, a areia dá lugar a rochas, a transição para um terreno muito acidentado. Os participantes tiveram de o abordar com extrema cautela, pois havia o risco de danificar os pneus a caminho de Ha'il.

No primeiro ponto intermédio da etapa do dia, Sébastien Loeb, no Hunterda Prodrive, liderava com sete segundos de vantagem sobre Carlos Sainz (Audi RS Q-etron) e 26 segundos sobre Guerlain Chicherit (Toyota Hilux). NasserAl Attiyah ocupava o quarto lugar no segundo Hunter, a 36 segundos, mas ao fim de 62 quilómetros o Qatar anunciou uma paragem. O piloto da Prodrive já tinha perdido 75 minutos. Aos 111 quilómetros, Loeb já tem 2:20 minutos de vantagem sobre Chicherit.

A primeira parte da etapa é favorável a Loeb. A primeira parte desta etapa incluía troços semelhantes aos do WRC, o que parecia ser um bom presságio para Sébastien Loeb, o nove vezes campeão do WRC. Ele estabeleceu o melhor tempo após 165 quilómetros, mais de três minutos à frente do seu rival Carlos Sainz. Na classificação geral virtual, Loeb estava agora a pouco menos de 16 minutos do espanhol.

Ao quilómetro 179, Sébastien Loeb mantinha a liderança, com 3:02 minutos de vantagem sobre Carlos Sainz e 3:31 minutos sobre Guerlain Chicherit. Aí, Sainz continuava a liderar a classificação geral virtual com 15:58 minutos de vantagem sobre Loeb. Lucas Moraes ocupava o terceiro lugar, com mais de uma hora de atraso.

Sébastien Loeb continuava a liderar a classificação diária virtual ao quilómetro 366, com 2:30 minutos de vantagem sobre Guerlain Chicherit e mais de três minutos sobre Carlos Sainz.

Loeb teve de abandonar ao quilómetro 406 porque estava à procura de um waypoint. Como resultado, teve de ceder a classificação da etapa virtual a Chicherit e ficou, assim, a seis minutos do líder da geral, Sainz.

Mattias Ekström, que perdeu o dia anterior devido a uma suspensão danificada no Audi RS Q-etron e caiu na categoria "mais longe", concretizou a sua "raiva" na segunda-feira com o melhor desempenho. Vindo mais do fundo do pelotão, conquistou a vitória da etapa com 3:45 minutos de vantagem sobre o seu parceiro de Audi Stéphane Peterhansel, seu ajudante no domingo, 4:10 minutos sobre Chicherit e 6:13 sobre o seu companheiro de equipa Carlos Sainz. 8:52 minutos atrás de Ekström, o californiano Seth Quintero, de 21 anos, e o seu copiloto alemão Dennis Zenz terminaram em quinto lugar no dia do seu primeiro Rali Dakar na Toyota Hilux de tração às quatro rodas. Depois do azar que tiveram na primeira semana do Dakar, a sua posição na geral pode ser recuperada. Loeb terminou em P10, 12:50 minutos atrás do líder.

46º Rali Dakar 2024 Resultado na 8ª de 12 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo/Dif. 1 Ekström/Bergqvist (S), Audi 3:16:15 2 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 3:45 3 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 4:10 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 6:13 5 Quintero/Zenz (US/D), Toyota + 8:52 6 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 9:41 7 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 10:51 8 Dumas/Delfino (F), Toyota + 11:11 9 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 11:18 10 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter + 12:00