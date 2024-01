Carlos Sainz: "Es fácil perder tiempo"

En el Audi RS Q-etron, el madrileño tiene ahora una ventaja de casi 25 minutos sobre el francés Sébastien Loeb (Hunter) en la clasificación general. Sin embargo, el tricampeón del Dakar aún no se ha asegurado la victoria.

Carlos Sainz: "Creo que aún me queda mucho camino por recorrer y todavía hay etapas largas por delante. Ya ves lo fácil que es perder cinco o diez minutos en esta carrera. Es tan fácil por la navegación, los pinchazos, todo... Es muy estresante. Pero hoy todo ha ido bien".

Sébastien Loeb: "

Hemos vuelto a perder bastante tiempo con Carlos"

Debido a un error de navegación, el piloto francés ha perdido la oportunidad de arañar más tiempo a Carlos Sainz, que sigue liderando el Dakar en la categoría de coches.

Sébastien Loeb: "Hoy ha sido un día difícil. Hemos hecho una buena etapa. He ido a tope toda la etapa, pero hemos cometido un error de navegación y hemos perdido unos diez minutos, así que hemos vuelto a perder bastante tiempo con respecto a Carlos."

Mattias Ekström:

"Estaré decepcionado durante mucho tiempo por lo ocurrido"

El domingo, Mattias Ekström perdió la esperanza de conseguir la victoria en la general debido a la rotura de su suspensión, pero el lunes, entre Al Duwadimi y Ha'il, consiguió su segunda victoria de etapa del año tras su triunfo en el prólogo. Sin embargo, este éxito no disminuyó su decepción por no poder luchar por el podio en Yanbu.

Mattias Ekström: "Hemos hecho una buena etapa. También tuvimos una infracción por exceso de velocidad, no sé cuál será la sanción, así que ya veremos. Hemos hecho una buena etapa. La he disfrutado de principio a fin".

Stéphane Peterhansel:

"Ha sido un día interesante, para Audi y también para Carlos"

"Mister Dakar" Peterhansel, que el lunes terminó segundo tras el otro Audi de Mattias Ekström, sigue a casi cuatro horas del líder de la general Sainz El francés saldrá por delante de Sainz el martes, al igual que Ekström.

Stéphane Peterhansel: "Hoy no ha sido un mal día para nosotros. Hemos terminado segundos en esta etapa. Pero al final de la primera parte de la etapa Mattias Ekström nos ha adelantado y me ha despertado un poco porque yo tenía un buen ritmo, pero no el suficiente para ganar la etapa. Después he intentado seguirle".

Guerlain Chicherit:

"Hoy no hemos pinchado, así que eso es bueno.

Todavía en carrera por la victoria de etapa, el hombre del crono perfecto marcó el mejor tiempo provisional del día antes de que Mattias Ekström y Stéphane Peterhansel cruzaran la línea de meta.

Guerlain Chicherit: "Ha sido realmente rocoso al final, arenoso al principio, la navegación no ha sido fácil, bastante difícil diría yo. Hoy no hemos tenido ningún pinchazo, así que eso es bueno, hemos podido apretar. A ver dónde acabamos, pero creo que tenemos un tiempo bastante bueno".