Carlos Sainz : "Il est facile de perdre du temps

Au volant de son Audi RS Q-etron, le Madrilène compte désormais près de 25 minutes d'avance sur le Français Sébastien Loeb (Hunter) au classement général. Le triple vainqueur du Dakar n'a toutefois pas encore remporté la victoire.

Carlos Sainz : "Je pense que j'ai encore un long chemin à parcourir et qu'il y a encore de longues étapes devant moi. On voit à quel point il est facile de perdre cinq ou dix minutes dans cette course. C'est si facile, à cause de la navigation, des crevaisons, de tout ... C'est très stressant. Mais aujourd'hui, tout s'est bien passé".

Sébastien Loeb : "

Nous avons encore perdu pas mal de temps sur Carlos".

En raison d'une erreur de navigation, le pilote français a raté l'occasion de reprendre plus de temps à Carlos Sainz, toujours en tête du Dakar dans la catégorie auto.

Sébastien Loeb : "C'était une journée difficile aujourd'hui. Nous avons eu une bonne spéciale. J'ai vraiment mis la pression tout au long de l'étape, mais nous avons fait une erreur de navigation et perdu une dizaine de minutes, ce qui nous a fait perdre à nouveau pas mal de temps sur Carlos".

Mattias Ekström :

"Je serai longtemps déçu de ce qui s'est passé".

Dimanche, Mattias Ekström a perdu tout espoir de remporter le classement général en raison de la rupture de sa suspension, mais lundi, entre Al Duwadimi et Ha'il, il a remporté sa deuxième victoire d'étape de l'année après sa victoire dans le prologue. Ce succès n'atténue toutefois pas sa déception de ne pas avoir pu se battre pour le podium à Yanbu.

Mattias Ekström : "Nous avons eu une bonne étape. Nous avons aussi eu un excès de vitesse, je ne sais pas quelle sera la pénalité, alors nous verrons. Nous avons eu une bonne spéciale. Je l'ai appréciée du début à la fin".

Stéphane Peterhansel :

"C'était une journée intéressante, pour Audi et aussi pour Carlos".

"Mister Dakar" Peterhansel, deuxième lundi derrière l'autre Audi de Mattias Ekström, est toujours à près de quatre heures du leader du classement général Sainz Le Français partira mardi devant Sainz, tout comme Ekström.

Stéphane Peterhansel : "Aujourd'hui n'était pas une mauvaise journée pour nous. Nous avons terminé deuxième de cette étape. Mais à la fin de la première partie de l'étape, Mattias Ekström nous a dépassés et il m'a un peu réveillé parce que j'avais une bonne vitesse, mais pas assez pour gagner l'étape. Après, j'ai essayé de le suivre".

Guerlain Chicherit :

"Nous n'avons pas eu de crevaison aujourd'hui, donc c'est bien.

Toujours en course pour la victoire d'étape, l'homme au timing parfait a réalisé le meilleur temps provisoire de la journée, avant que Mattias Ekström et Stéphane Peterhansel ne franchissent la ligne d'arrivée.

Guerlain Chicherit : "C'était vraiment caillouteux sur la fin, sableux au début, la navigation n'était pas facile - assez difficile, je dirais. Nous n'avons pas eu de crevaison aujourd'hui, donc c'est bien, nous avons pu pousser. Nous verrons où nous finirons, mais je pense que nous avons un assez bon temps".