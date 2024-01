Carlos Sainz: "È facile perdere tempo".

A bordo dell'Audi RS Q-etron, il madrileno ha ora un vantaggio di quasi 25 minuti sul francese Sébastien Loeb (Hunter) nella classifica generale. Tuttavia, il tre volte vincitore della Dakar non ha ancora conquistato la vittoria.

Carlos Sainz: "Penso di avere ancora molta strada da fare e ci sono ancora lunghe tappe davanti a me. Si può vedere come sia facile perdere cinque o dieci minuti in questa gara. È così facile a causa della navigazione, delle forature, di tutto... È molto stressante. Ma oggi è andato tutto bene".

Sébastien Loeb: "

Abbiamo perso di nuovo molto tempo a favore di Carlos".

A causa di un errore di navigazione, il pilota francese ha perso l'occasione di recuperare tempo su Carlos Sainz, che è ancora in testa alla Dakar nella categoria auto.

Sébastien Loeb: "Oggi è stata una giornata difficile. Abbiamo fatto una buona tappa. Ho spinto molto per tutta la tappa, ma abbiamo commesso un errore di navigazione e abbiamo perso circa dieci minuti, quindi abbiamo perso di nuovo un bel po' di tempo su Carlos".

Mattias Ekström:

"Sarò deluso a lungo per quello che è successo".

Domenica Mattias Ekström aveva perso le speranze di vittoria assoluta a causa della rottura della sospensione, ma lunedì, tra Al Duwadimi e Ha'il, ha conquistato la sua seconda vittoria di tappa dell'anno dopo il successo nel prologo. Tuttavia, questo successo non ha diminuito la sua delusione per non aver potuto lottare per il podio a Yanbu.

Mattias Ekström: "Abbiamo fatto una buona tappa. Abbiamo anche commesso un'infrazione per eccesso di velocità, non so quale sarà la sanzione, quindi vedremo. La tappa è stata buona. Mi sono divertito dall'inizio alla fine".

Stéphane Peterhansel:

"È stata una giornata interessante, per Audi e anche per Carlos".

"Mister Dakar" Peterhansel, che lunedì è arrivato secondo dietro l'altra Audi di Mattias Ekström, è ancora a quasi quattro ore dal leader della classifica generale Sainz Il francese partirà davanti a Sainz martedì, così come Ekström.

Stéphane Peterhansel: "Oggi non è stata una brutta giornata per noi. Siamo arrivati secondi in questa tappa. Ma alla fine della prima parte della tappa Mattias Ekström ci ha superato e mi ha svegliato un po' perché avevo un buon ritmo, ma non sufficiente per vincere la tappa. Poi ho cercato di seguirlo".

Guerlain Chicherit:

"Oggi non abbiamo avuto forature, quindi va bene così".

Sempre in corsa per la vittoria di tappa, l'uomo dal tempismo perfetto ha fatto segnare il miglior tempo provvisorio della giornata prima che Mattias Ekström e Stéphane Peterhansel tagliassero il traguardo.

Guerlain Chicherit: "Alla fine c'era molta roccia, all'inizio era sabbiosa, la navigazione non era facile - direi piuttosto difficile. Oggi non abbiamo avuto forature, quindi è positivo, siamo riusciti a spingere. Vediamo dove finiremo, ma credo che il nostro tempo sia abbastanza buono".