Carlos Sainz: "É fácil perder tempo"

Carlos Sainz, que estava na liderança em todas as medições de tempo na oitava etapa do 46º Rali Dakar, recuperou o tempo que tinha perdido para Loeb no domingo.

Com o Audi RS Q-etron, o madrileno tem agora uma vantagem de quase 25 minutos sobre o francês Sébastien Loeb (Hunter) na classificação geral. No entanto, o tricampeão do Dakar ainda não garantiu a vitória.

Carlos Sainz: "Penso que ainda tenho um longo caminho a percorrer e ainda tenho longas etapas pela frente. Podemos ver como é fácil perder cinco ou dez minutos nesta corrida. É tão fácil por causa da navegação, dos furos, de tudo... É muito stressante. Mas hoje tudo correu bem".

Sébastien Loeb: "

Perdemos muito tempo para o Carlos novamente"

Devido a um erro de navegação, o piloto francês perdeu a oportunidade de ganhar mais tempo a Carlos Sainz, que continua a liderar o Dakar na categoria automóvel.

Sébastien Loeb: "Hoje foi um dia difícil. Fizemos uma boa etapa. Estive mesmo a puxar durante toda a etapa, mas cometemos um erro de navegação e perdemos cerca de dez minutos, pelo que voltámos a perder bastante tempo para o Carlos."

Mattias Ekström:

"Vou ficar desiludido durante muito tempo com o que aconteceu"

No domingo, Mattias Ekström perdeu a esperança de vencer a geral devido à sua suspensão partida, mas na segunda-feira, entre Al Duwadimi e Ha'il, conquistou a sua segunda vitória de etapa do ano, depois da vitória no prólogo. No entanto, este sucesso não diminuiu a sua desilusão por não ter podido lutar pelo pódio em Yanbu.

Mattias Ekström: "Fizemos uma boa etapa. Também tivemos uma infração por excesso de velocidade, não sei qual será a penalização, por isso vamos ver. Fizemos uma boa etapa. Gostei dela do princípio ao fim".

Stéphane Peterhansel:

"Foi um dia interessante, para a Audi e também para o Carlos"

O "Mister Dakar" Peterhansel, que terminou em segundo lugar atrás do outro Audi de Mattias Ekström na segunda-feira, ainda está quase quatro horas atrás do líder geral Sainz O francês vai começar à frente de Sainz na terça-feira, assim como Ekström.

Stéphane Peterhansel: "Hoje não foi um mau dia para nós. Terminámos em segundo nesta etapa. Mas no final da primeira parte da etapa o Mattias Ekström ultrapassou-nos e acordou-me um pouco porque eu tinha um bom ritmo, mas não o suficiente para ganhar a etapa. Depois disso, tentei segui-lo".

Guerlain Chicherit:

"Hoje não tivemos furos, o que é bom

Ainda na corrida pela vitória da etapa, o homem do tempo perfeito fez o melhor tempo provisório do dia antes de Mattias Ekström e Stéphane Peterhansel cruzarem a meta.

Guerlain Chicherit: "O final foi muito rochoso, arenoso no início, a navegação não foi fácil - bastante difícil, diria eu. Hoje não tivemos nenhum furo, o que é bom, conseguimos fazer força. Vamos ver onde vamos parar, mas acho que temos um bom tempo."