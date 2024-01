Etapa 8: Desastre para el equipo alemán X-raid De Toni Hoffmann X-raid La rotura de una correa trapezoidal en el Mini JCW Rally Plus hizo retroceder mucho a Vaidotas Zala en la octava etapa del 46º Rally Dakar, Krzysztof Holowczyc se contiene y sólo quiere terminar. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

El Dakar 2024 sigue sin ser un buen lugar para el equipo X-raid. Krzysztof Holowczyc y Lukasz Kurzeja terminaron la octava etapa hasta Ha'il en 21ª posición en el Mini JCW Rally Plus. Vaidotas Zala y Paulo Fiuza tuvieron que conformarse con el 45º puesto en la clasificación Ultimate. Annett Quandt y Annie Seel terminaron 29ª en la clasificación Challenger en el X-raid 1000R Turbo.



Como Holowczyc y Kurzeja ya no tienen posibilidades de alcanzar una posición de cabeza, ya no se arriesgan del todo. Quieren terminar el Dakar y superar las etapas sin problemas. Así que el lunes terminaron en el medio del campo en el puesto 21.



Poco después de la salida de la etapa de 458 km, Zala y Fiuza tuvieron que parar para cambiar la correa trapezoidal. Los mecánicos habían montado una nueva la noche anterior. El dúo no pudo recuperar el tiempo perdido y cruzó la línea de meta en 45ª posición.



Anoche, Pál Lonyai decidió retirarse del Dakar antes de tiempo. El húngaro ya se había quejado de dolor en el cuello en la sexta etapa tras chocar contra una duna. Este dolor se repitió ayer en la séptima etapa. Para no correr riesgos de salud, retiró su participación con el corazón encogido.



El martes, la comitiva del Dakar se dirige a Al Ula. Los 417 kilómetros de la novena etapa son una mezcla de algunas dunas, arena y caminos de grava. Todavía quedan cuatro días de programa.



Vaidotas Zala: "Por desgracia, otro día para olvidar. Tuvimos que parar para cambiar la correa del alternador. Tengo suerte de tener un copiloto que es un buen mecánico".



Krzysztof Holowczyc: "La primera mitad de la etapa no fue fácil. Dunas altas y muchos baches en el eje trasero. Eso no me gusta demasiado. La segunda parte, en cambio, ha estado bien. Técnica, con pasos rápidos y tramos pedregosos. No te limitas a subir-bajar-arriba-abajo, sino que también giras a la derecha o a la izquierda. Nuestro objetivo es terminar el Dakar". (X-raid))