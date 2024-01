Etape 8 : Désastre pour l'équipe allemande X-raid

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand X-raid Une courroie cassée sur la Mini JCW Rally Plus a fait perdre beaucoup de temps à Vaidotas Zala lors de la huitième étape du 46e Rallye Dakar, Krzysztof Holowczyc se retient et veut juste arriver. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Le Dakar 2024 ne reste pas un bon terrain de jeu pour l'équipe X-raid. Krzysztof Holowczyc et Lukasz Kurzeja ont terminé la huitième étape vers Ha'il à la 21e place au volant de la Mini JCW Rally Plus. Vaidotas Zala et Paulo Fiuza ont dû se contenter de la 45e position du classement Ultimate. Annett Quandt et Annie Seel ont atteint la 29e place du classement Challenger avec la X-raid 1000R Turbo.



Comme Holowczyc et Kurzeja n'ont plus aucune chance de se retrouver en première position, ils ne prennent plus de risque total. Ils veulent terminer le Dakar et passer les épreuves sans problème. C'est ainsi qu'ils sont arrivés lundi en milieu de peloton, à la 21e place.



Peu après le départ de la spéciale de 458 kilomètres, Zala et Fiuza ont dû s'arrêter pour changer la courroie trapézoïdale. Les mécaniciens l'avaient remontée la veille au soir. Le duo n'a pas pu rattraper le temps perdu et a franchi la ligne d'arrivée en 45e position.



Pál Lonyai avait décidé hier soir d'abandonner prématurément le Dakar. Le Hongrois s'était déjà plaint de douleurs au cou lors de la sixième étape, après avoir heurté une dune. Celles-ci se sont à nouveau manifestées lors de la septième étape d'hier. Afin de ne pas prendre de risque pour sa santé, il a retiré sa participation le cœur lourd.



Mardi, l'équipe du Dakar se rendra à Al Ula. Les 417 kilomètres de la neuvième spéciale sont un mélange de quelques dunes, de sable et de routes en terre. Il reste encore quatre jours au programme.



Vaidotas Zala : "Malheureusement, une autre journée à oublier. Nous avons dû nous arrêter pour changer la courroie de l'alternateur. J'ai la chance d'avoir un copilote qui est un bon mécanicien".



Krzysztof Holowczyc : "La première moitié de la spéciale n'a pas été facile. Des dunes hautes et beaucoup de chocs sur l'essieu arrière. Je n'aime pas trop ça. En revanche, la deuxième partie était belle. Technique, avec des passages rapides et des sections caillouteuses. On ne fait pas que monter-descendre-monter-descendre, mais aussi de temps en temps à droite ou à gauche. Notre objectif est de terminer le Dakar". (X-raid))