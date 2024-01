Tappa 8: Disastro per il team tedesco X-raid

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco X-raid La rottura della cinghia trapezoidale della Mini JCW Rally Plus ha fatto arretrare Vaidotas Zala nell'ottava tappa del 46° Rally Dakar, Krzysztof Holowczyc si sta trattenendo e vuole solo finire. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

La Dakar 2024 non è ancora un buon posto per il team X-raid. Krzysztof Holowczyc e Lukasz Kurzeja hanno concluso l'ottava tappa ad Ha'il al 21° posto con la Mini JCW Rally Plus. Vaidotas Zala e Paulo Fiuza si sono dovuti accontentare del 45° posto nella classifica Ultimate. Annett Quandt e Annie Seel hanno concluso al 29° posto nella classifica Challenger con l'X-raid 1000R Turbo.



Poiché Holowczyc e Kurzeja non hanno più la possibilità di raggiungere una posizione di vertice, non corrono più rischi. Vogliono finire la Dakar e superare le tappe senza problemi. Così lunedì hanno concluso la gara a metà strada, al 21° posto.



Poco dopo l'inizio della tappa di 458 chilometri, Zala e Fiuza si sono dovuti fermare per cambiare la cinghia trapezoidale. I meccanici ne avevano montata una nuova la sera prima. Il duo non è riuscito a recuperare il tempo perso e ha tagliato il traguardo in 45a posizione.



Pál Lonyai ha deciso di ritirarsi dalla Dakar ieri sera presto. L'ungherese aveva già accusato un dolore al collo nella sesta tappa, dopo aver urtato una duna. Il problema si è ripresentato nella settima tappa di ieri. Per non correre rischi di salute, ha ritirato la sua partecipazione a malincuore.



Martedì, l'entourage della Dakar si dirige verso Al Ula. I 417 chilometri della nona tappa sono un misto di dune, sabbia e strade sterrate. Il programma prevede ancora quattro giorni.



Vaidotas Zala: "Purtroppo un'altra giornata da dimenticare. Abbiamo dovuto fermarci per cambiare la cinghia dell'alternatore. Sono fortunato ad avere un copilota che è un buon meccanico".



Krzysztof Holowczyc: "La prima metà della tappa non è stata facile. Dune alte e molti urti sull'asse posteriore. Non mi piace molto. La seconda parte, invece, è stata bella. Tecnica, con passaggi veloci e tratti sassosi. Non si va solo su-giù-su-giù, ma si gira anche a destra e a sinistra. Il nostro obiettivo è finire la Dakar". (X-raid))