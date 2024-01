Etapa 8: Desastre para a equipa alemã X-raid

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German X-raid Uma correia trapezoidal partida no Mini JCW Rally Plus deixou Vaidotas Zala muito para trás na oitava etapa do 46.º Rali Dakar. Krzysztof Holowczyc está a conter-se e só quer terminar. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

O Dakar 2024 ainda não é um bom lugar para a equipa X-raid. Krzysztof Holowczyc e Lukasz Kurzeja terminaram a oitava etapa para Ha'il em 21º lugar no Mini JCW Rally Plus. Vaidotas Zala e Paulo Fiuza tiveram de se contentar com o 45º lugar na classificação Ultimate. Annett Quandt e Annie Seel terminaram em 29º lugar na classificação Challenger com o X-raid 1000R Turbo.



Uma vez que Holowczyc e Kurzeja já não têm hipóteses de alcançar uma posição de topo, já não correm riscos totais. Querem terminar o Dakar e passar as etapas sem problemas. Por isso, terminaram a meio da etapa, em 21º lugar, na segunda-feira.



Pouco depois do início da etapa de 458 quilómetros, Zala e Fiuza tiveram de parar para mudar a correia trapezoidal. Os mecânicos tinham colocado uma nova na noite anterior. A dupla não conseguiu recuperar o tempo perdido e cruzou a linha de chegada na 45ª posição.



Pál Lonyai decidiu retirar-se do Dakar ao início da noite de ontem. O húngaro já se tinha queixado de dores no pescoço na sexta etapa, depois de ter batido numa duna. Esta situação repetiu-se na sétima etapa de ontem. Para não correr riscos de saúde, retirou a sua participação com o coração pesado.



Na terça-feira, a comitiva do Dakar dirige-se para Al Ula. Os 417 quilómetros da nona etapa são uma mistura de algumas dunas, areia e estradas de gravilha. Faltam ainda quatro dias para o fim do programa.



Vaidotas Zala: "Infelizmente, mais um dia para esquecer. Tivemos de parar para mudar a correia do alternador. Tenho a sorte de ter um copiloto que é um bom mecânico".



Krzysztof Holowczyc: "A primeira metade da etapa não foi fácil. Dunas altas e muitos solavancos no eixo traseiro. Não gosto muito disso. A segunda parte, por outro lado, foi agradável. Técnica, com passagens rápidas e secções pedregosas. Não se anda apenas de cima para baixo, mas também se vira à direita ou à esquerda. O nosso objetivo é terminar o Dakar". (X-raid))